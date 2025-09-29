scorecardresearch
 

दिवाली से पहले कर लें स्मार्टफोन की इंटर्नल सफाई, नहीं तो लग जाएगा बड़ा झटका

फेस्टिव सीजन में साइबर क्रिमिनल्स भी ऐक्टिव हो जाते हैं. ऑनलाइन शॉपिंग ज्यादातर स्मार्टफोन के जरिए ही की जाती है. ऐसे में साइबर फ्रॉड्स आपकी गलतियों का फायदा उठा कर आपका बड़ा नुकसान भी कर सकते हैं. कुछ बातों का ध्यान रख कर आप विक्टिम बनने से बच सकते हैं.

दिवाली से पहले करें स्मार्टफोन की इंटरनल क्लीनिंग (AI Photo)
दिवाली से पहले करें स्मार्टफोन की इंटरनल क्लीनिंग (AI Photo)

दिवाली का समय आते ही घर की धूल-मिट्टी साफ करने, पुराने कबाड़ को निकालने और घर को नया रूप देने में लोग जुट जाते हैं. लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके स्मार्टफोन को भी सफाई की जरूरत होती है? हम यहां फोन की फिजिकल सफाई की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इंटर्नल क्लीनिंग के बारे में बताएंगे.  आपके फोन के अंदर भी ढेर सारा डिजिटल कबाड़ जमा है जो न केवल फोन को स्लो बनाता है बल्कि हैकिंग और स्कैम का खतरा भी बढ़ा देता है.

फेस्टिव सीजन में साइबर ठग सबसे ज्यादा ऐक्टिव रहते हैं. क्योंकि इसी दौरान लोग ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हैं. ई-कॉमर्स सेल्स, बैंक ऑफर्स और फेक डिस्काउंट मैसेजेस के जरिए यूजर्स को फंसाया जाता है. अगर आपके फोन में बेकार ऐप्स और पुराना डेटा पड़ा है तो खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है. इसीलिए दिवाली से पहले अपने फोन को डिजिटल रूप से साफ करना बेहद जरूरी है.

1. अनयूज्‍ड और बेकार ऐप्स हटाएं

आपके फोन में ऐसे कई ऐप्स होंगे जिन्हें आपने इंस्टॉल तो किया था लेकिन महीनों से इस्तेमाल नहीं कर रहे. कई बार हम कुछ काम के लिए ऐप इंस्टॉल करते हैं और फिर उसे सालों तक यूज नहीं करते. ये ऐप्स बैकग्राउंड में चलते रहते हैं, डेटा और बैटरी खाते हैं और कई बार आपके कॉन्टैक्ट्स, माइक्रोफोन या लोकेशन को एक्सेस करते रहते हैं.

  • सेटिंग में जाकर ऐप्स की लिस्ट देखें.

  • जिन ऐप्स का आप यूज नहीं करते, उन्हें तुरंत अनइंस्टॉल करें.

  • यह न सिर्फ स्टोरेज खाली करेगा बल्कि प्राइवेसी रिस्क भी कम करेगा. 

2. कैशे और जंक फाइल्स डिलीट करें

स्मार्टफोन की स्टोरेज में बहुत सी गैरजरूरी फाइल्स, थंबनेल्स और कैशे डेटा जमा होता है. इसे ऐसे क्लियर कर सकते हैं.

  • सेटिंग्स > स्टोरेज > कैशे डेटा पर जाएं और इसे क्लियर करें. अलग अलग मॉडल्स के हिसाब से अलग ऑप्शन दिख सकते हैं. 

  • चाहें तो गूगल फाइल्स जैसे ऐप से जंक क्लीनर का इस्तेमाल करें. थर्ड पार्टी फ्री क्लीनिंग टूल्स के चक्कर में ना पड़ें. 

  • इससे फोन की स्पीड बढ़ेगी और स्टोरेज में भी जगह बनेगी.

3. फोन को अपडेट रखें

अक्सर लोग सिस्टम अपडेट्स को टाल देते हैं, लेकिन ये सिक्योरिटी के लिए बेहद जरूरी होते हैं.

  • सेटिंग > सिस्टम अपडेट में जाकर देखें कि कोई अपडेट पेंडिंग तो नहीं है.

  • सिक्योरिटी पैच अपडेट्स को भी इंस्टॉल करें.

  • इससे आपका फोन नए मैलवेयर और हैकिंग अटैक्स से सुरक्षित रहेगा.

4. पासवर्ड और पिन बदलें

फेस्टिव सीजन में बैंकिंग फ्रॉड के मामले बढ़ जाते हैं.

  • अपने बैंकिंग ऐप्स, ईमेल और सोशल मीडिया अकाउंट्स के पासवर्ड अपडेट करें.

  • मजबूत पासवर्ड बनाएं (वर्ड + डिजिट + सिंबॉल का कॉम्बिनेशन).

  • टू-फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन करें ताकि अगर पासवर्ड लीक हो जाए तो भी अकाउंट सुरक्षित रहे.

5. फोटो और डेटा का बैकअप लें

पुराने फोटो और वीडियो फोन को स्लो बना देते हैं. इसके लिए कई टूल्स हैं जो डुप्लिकेट फोटोज और फाइल्स को डिटेक्ट करके डिलीट कर देते हैं आप उन्हें भी यूज कर सकते हैं, लेकिन ऐप पब्लिशर्स की जांच कर लें. 

  • गूगल फोटोज या क्लाउड स्टोरेज पर बैकअप लें.

  • फोन से डुप्लीकेट और ब्लर्ड फोटो डिलीट कर दें.

  • इससे फोन का स्टोरेज हल्का होगा और परफॉर्मेंस स्मूद हो जाएगी. 

6. सिक्योरिटी ऐप इंस्टॉल करें

एक भरोसेमंद एंटीवायरस या सिक्योरिटी ऐप डाउनलोड करें. ध्यान रहे ये फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर ना हों, वर्ना मामला उल्टा पड़ जाएगा. क्योंकि फ्री ऐप्स मोस्टली डेटा हंग्री होते हैं औऱ आपका डेटा चुराते हैं. 

  • यह फोन को मालवेयर, ट्रोजन और स्पायवेयर से बचाता है. 

  • रियल टाइम स्कैन ऑन रखें ताकि कोई भी संदिग्ध लिंक या फाइल तुरंत पकड़ी जा सके. 

लेटेस्ट

