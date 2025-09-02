OnePlus Pad 3 भारत में लॉन्च, इसमें है 12140mAh की बैटरी, मिलेगा 5 हजार का डिस्काउंट

OnePlus ने अपने लेटेस्ट टैबलेट की कीमत को भारत में अनवील कर दिया है, साथ ही इसके फीचर्स भी सामने आ गए हैं. इस टैबलेट का नाम OnePlus Pad 3 है. इस टैबलेट की सेल 5 सितंबर से शुरू होगी. ये डिटेल्स वनप्लस के ऑफिशियल पोर्टल पर लिस्टेड है.

OnePlus Pad 3 को ग्लोबल मार्केट में जून में लॉन्च किया था. उस दौरान इस हैंडसेट को सिर्फ यूरोप और नॉर्थ अमेरिका के लिए उपलब्ध कराया था. अब यह भारत में भी आ गया है. इसकी सेल 5 सितंबर से शुरू होगी.

OnePlus Pad 3 की कीमत और स्टोरेज ऑप्शन

OnePlus Pad 3 को दो स्टोरेज वेरिएंट में लॉन्च किया है, जो 12GB Ram+ 256GB Storage और 16GB RAM+ 512GB स्टोरेज मॉडल में आते थे. इनकी कीमत 42,999 रुपये और 47,999 रुपये है.

OnePlus Pad 3 पर 5 हजार रुपये तक का बैंक ऑफर भी मिलेगा, जिसके लिए चुनिंदा बैंक के कार्ड का यूज करना होगा. यह टैबलेट दो कलर ऑप्शन में आता है, जो Storm Blue और Frosted Silver हैं.

OnePlus Pad 3 के स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus Pad 3 में मेटल यूनिबॉडी डिजाइन का इस्तेमाल किया है, जो 6mm की थिकनेस के साथ आती है. इसमें 13.2-inch LCD डिस्प्ले दिया है, जो 3.4K Resolution सपोर्ट के साथ आता है. इसमें 144Hz का रिफ्रेश रेट्स, Dolby Vision HDR और HDR10+ का सपोर्ट दिया गया है.

OnePlus Pad 3 का चिपसेट और OS

OnePlus Pad 3 में Octa Core Snapdragon 8 Elite 3nm मोबाइल प्लेटफॉर्म का यूज किया है, इसके साथ Adreno 830 GPU दिया गया है. रैम और स्टोरेज के दो ऑप्शन मिलते हैं. यह टैबलेट Android 15 के साथ OxygenOS 15 पर काम करता है.

OnePlus Pad 3 का कैमरा सेटअप

OnePlus Pad 3 में 13MP का रियर कैमरा सेटअप दिया है, जो LED Flash Light के साथ आता है. इसमें 8MP का फ्रंट कैमरा मिलता है. इसमें 8 Speakers का यूज किया है. बेहतर बैटरी बैकअप के लिए 12140mAh की बैटरी के साथ 80W SuperVOOC फास्ट चार्जर मिलता है.

