Google Pixel 10 सीरीज भारत में लॉन्च, दमदार फीचर्स के साथ चार फोन्स की हुई एंट्री, इतनी है कीमत

Google ने भारतीय बाजार और ग्लोबल मार्केट में अपने नए स्मार्टफोन्स (Pixel 10 सीरीज) को लॉन्च कर दिया है. कंपनी के लेटेस्ट फोन से जुड़ी डिटेल्स पिछले कई दिनों से सामने आ रही थी. अब कंपनी ने आधिकारिक रूप से अपने स्मार्टफोन्स के स्पेसिफिकेशन्स और कीमत को रिलीज कर दिया है.

पिछले साल की तरह ही इस बार भी कंपनी ने चार नए फोन्स- Pixel 10, Pixel 10 Pro, Pixel 10 Pro XL और Pixel 10 Pro Fold को लॉन्च किया है. इसके साथ ही Pixel Watch 4 और Buds 2a से भी कंपनी ने पर्दा उठा दिया है. आइए जानते हैं इन फोन्स में क्या कुछ खास मिलेगा.

सबसे बड़ा और मुख्य अपडेट चिपसेट का है. इस बार कंपनी ने Tensor G5 प्रोसेसर दिया है, जो पिछले साल आए Tensor G4 प्रोसेसर के मुकाबले 34% फास्ट है. प्रोसेसर के अलावा भी आपको कई अन्य अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी. ये अपडेट्स हर मॉडल के साथ बदलती हैं.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Google Pixel 10 में 6.3-inch का OLED Super Actua डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. फोन में 12GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. हैंडसेट Tensor G5 प्रोसेसर पर काम करता है. सिक्योरिटी के लिए इसमें Titan M2 चिपसेट दिया गया है.

स्मार्टफोन Android 16 के साथ रिलीज हुआ है. इसमें 48MP + 10.8MP + 13MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 10.5MP का सेल्फी कैमरा दिया है. फोन 4970mAh की बैटरी के साथ आता है, जो 30W की चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL की बात करें, तो इनमें क्रमशः 6.3-inch और 6.8-inch का LTPO डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. दोनों ही फोन्स में 50MP + 48MP + 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा और 42MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इनमें क्रमशः 4870mAh और 5200mAh की बैटरी मिलती है, जो 45W की वायर्ड और 25W की वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट करती है.

Google Pixel 10 Pro Fold में 6.4-inch का OLED कवर डिस्प्ले मिलता है, जबकि 8.0-inch का मेन डिस्प्ले दिया गया है. दोनों ही डिस्प्ले 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करेंगे. इसमें 48MP + 10.5MP + 10.8MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलेगा. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 10 मेगापिक्सल का कैमरा कवर और मेन डिस्प्ले दोनों पर दिया है. ये फोन 5015mAh की बैटरी के साथ आता है.

कितनी है कीमत?

Google Pixel 10 की कीमत भारत में 79,999 रुपये है. फोन चार कलर ऑप्शन- इंडिगो, फ्रॉस्ट, लेमनग्रास और ऑबसीडियन में आएगा. Pixel 10 Pro और Pixel 10 Pro XL की कीमत 1,09,999 रुपये और 1,24,999 रुपये है. इन्हें आप जेड, मूनस्टोन और ऑबसीडियन कलर में खरीद सकेंगे.

ये फोन्स भारत में फ्लिपकार्ट पर ऑनलाइन उपलब्ध होंगे. आप इन्हें गूगल के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर से भी खरीद पाएंगे. वहीं Google Pixel 10 Pro Fold की कीमत 1,72,999 रुपये है. ये फोन 16GB RAM + 256GB स्टोरेज में उपलब्ध होगा. ये फोन सिर्फ एक कलर ऑप्शन मूनस्टोर में मिलेगा. ये स्मार्टफोन्स की कीमत है, जिसके बाद गूगल कुछ ऑफर्स का भी ऐलान करेगा.

