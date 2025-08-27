OnePlus Nord Buds 3r लॉन्च, मिलेंगे AI फीचर्स और लंबी बैटरी लाइफ, दो हजार से कम है कीमत

OnePlus ने भारत में एक नया ऑडियो प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है, जो दमदार फीचर्स के साथ आता है. कंपनी ने Nord Buds 3r को लॉन्च किया है. ये ब्रांड का लेटेस्ट ईयरबड है, जो Nord Buds 2r का सक्सेसर है. कंपनी की मानें, तो इन बड्स में 54 घंटे की बैटरी लाइफ मिलती है. ये बैटरी लाइफ चार्जिंग केस के साथ है.

Buds 3r IP55 रेटिंग के साथ आते हैं, जिसका मतलब है कि ये डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट हैं. Nord Buds 3r में 12.4mm का टाइटैनियम डायनैमिक ड्राइवर मिलता है. इसमें AI बैक्ड नॉयस कैंसिलेशन और डुअल डिवाइस कनेक्टिविटी जैसे फीचर दिए गए हैं. आइए जानते हैं इसकी कीमत और खास फीचर्स.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

OnePlus Nord Buds 3r में 12.4mm का टाइटैनियम कोटेड डायनैमिक ड्राइवर दिया गया है, जिसकी वजह से आपको बेहतर ऑडियो एक्सपीरियंस मिलेगा. ये ईयरबड्स तीन प्रीसेट EQ मोड्स के साथ आते हैं. आप अपने हिसाब से भी इन बड्स को कस्टमाइज कर सकते हैं. इसके लिए आपको साउंड मास्टर EQ फीचर इस्तेमाल करना होगा.

बड्स में OnePlus 3D ऑडियो का सपोर्ट मिलता है. इसमें डुअल माइक दिया गया है. बेहतर कॉलिंग एक्सपीरियंस के लिए एनवायरमेंटल नॉयस कैंसिलेशन मिलता है. ये डिवाइस गूगल फास्ट पेयर फीचर के साथ आता है. साथ आप इसे एक साथ दो डिवाइस से भी कनेक्ट कर सकते हैं.

सिंगल टैप से आप वायस असिस्टेंट से कनेक्ट हो सकते हैं. इसमें आपको रियल टाइम लैंग्वेज असिस्टेंट के लिए AI ट्रांसलेशन का फीचर मिलता है. ये बड्स 54 घंटे की बैटरी लाइफ के साथ आते हैं.

कितनी है कीमत?

OnePlus Nord Buds 3r की कीमत 1799 रुपये है. हालांकि, स्पेशल ऑफर के तहत आप इन TWS को 1599 रुपये में खरीद सकते हैं. ये ऑफर सीमित समय के लिए है. इसे आप अरोरा ब्लू और एश ब्लैक कलर में खरीद सकते हैं. OnePlus Nord Buds 3r को आप 8 सितंबर से खरीद पाएंगे. ये डिवाइस कंपनी के आधिकारिक स्टोर के साथ ऐमेजॉन, फ्लिपकार्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा.

