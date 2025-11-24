scorecardresearch
 

OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 का ऐलान, इस दिन होगा भारत में लॉन्च

OnePlus 15 के बाद कंपनी ने OnePlus 15R का ऐलान कर दिया है. अभी ये लॉन्च नहीं हुआ है, लेकिन कंपनी ने इसकी लॉन्च डेट ऑफिशियल कर दी है. इसके साथ एक नया टैबलेट भी लॉन्च किया जाएगा.

OnePlus 15R (Photo: OnePlus)
OnePlus ने हाल ही में अपना फ़्लैगशिप OnePlus 15 लॉन्च किया था. अब कंपनी ने OnePlus 15R का भी ऐलान कर दिया है. इसके साथ ही कंपनी ने OnePlus Pad Go 2 भी पेश किया है. इसे भारत में कंपनी की वेबसाइट सहित Amazon से खरीदा जा सकता है. 

OnePlus 15R और OnePlus Pad Go 2 का ऑफिशिल लॉन्च भारत में 17 दिसंबर को होगा. इसे चारकोल ब्लैक और मिन्टी ग्रीन ऑप्शन में ख़रीद सकेंगे. OnePlus Pad Go 2  के दो कलर वेरिएंट्स ब्लैक और लैवेंडर ड्रिफ्ट होंगे. 

वनप्लस 15R में IP66, IP68, IP69 और IP69K वॉटर और डस्ट रेजिस्टेंस दिया गया है. OnePlus Pad Go 2 की बात करें तो इसमें ये 5G सपोर्ट वाला होगा और इसे प्रोडक्टिविटी रिलेटेड टास्क के लिए ख़ास तौर पर डिज़ाइन किया गया है. 

OnePlus 15R में Android 16 बेस्ड लेटेस्ट Oxygen OS 16 मिलेगा. OnePlus Pad Go 2 के साथ एस पेन सपोर्टो मिलेगा. हालांकि इसके साथ एस पेन नहीं मिलता है, इसे आप अलग से खरीद सकते हैं. 

OnePlus ने अपने इन दोनों प्रोडक्ट्स के लिए लैंडिंग पेज तैयार कर लिया है और यहां Notify Me का ऑप्शन देखा जा सकता हैं. लॉन्च से पहले हालांकि इस फ़ोन की कुछ तस्वीरें और फीचर्स भी लीक हुई थी. 

इस स्मार्टफ़ोन में OLED डिस्प्ले के साथ 165GHz रिफ़्रेश रेट सपोर्ट दिया जाएगा. इसके अलावा ऑथेन्टिकेशन के लिए अंडर डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट स्कैनर मिलेगा. बताया जा रहा है कि इस स्मार्टफ़ोन में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 चिपसेट दिया जाएगा.

OnePlus 15R का डिजाइन OnePlus 15 से मिलता जुलता ही है. बता दें कि अब कंपनी प्रो मॉडल्स लॉन्च नहीं करती है. इसके बदले OnePlus 15 और OnePlus 15R आया है. OnePlus 15R को बेस और OnePlus 15 को प्रो मॉडल समझ सकते हैं. 

