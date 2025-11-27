scorecardresearch
 

OnePlus 15R होगा दुनिया का पहला ऐसा फोन, कंपनी ने किया बड़ा खुलासा

OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा और कंपनी ने बताया है कि इसमें Snapdragon 8 Gen 5 मोबाइल चिपसेट को दिया जाएगा. इस प्रोसेसर के साथ आने वाला यह दुनिया का पहला स्मार्टफोन है. इसमें 8000mAh की बैटरी दी जा सकती है. यह OnePlus 15 सीरीज किफायती स्मार्टफोन होगा.

OnePlus 15R 17 दिसंबर को लॉन्च होगा. (Photo : OnePlus)
OnePlus 15R 17 दिसंबर को लॉन्च होगा. (Photo : OnePlus)

OnePlus भारत में अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जो OnePlus 15 सीरीज का किफायती वेरिएंट होगा. इस अपकमिंग हैंडसेट का नाम OnePlus 15R होगा, अब इस हैंडसेट को लेकर कंपनी ने बड़ा खुलासा किया है. 

OnePlus ने बताया है कि OnePlus 15R दुनिया का पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा, जो न्यू Snapdragon 8 Gen 5 मोबाइल प्लेटफॉर्म के साथ लॉन्च होगा. इस प्लेटफॉर्म को हाल ही में लॉन्च किया है. 

OnePlus 15R कब होगा लॉन्च? 

OnePlus 15R भारत में 17 दिसंबर को लॉन्च होगा. इस स्मार्टफोन में ड्यूरेबिलिटी का ध्यान रखा है और यह हैंडसेट IP66 + IP68 + IP69 + IP69K रेटिंग के साथ आता है. इस स्मार्टफोन को चारकोल ब्लैक और मिंट ब्रीजे कलर में ऐमेजॉन इंडिया से सेल किया जाएगा. इसके साथ ही कंपनी OnePlus Pad Go 2 टैबलेट को भी अनवील करेगी. 

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 लॉन्च होते ही गिर गई OnePlus 13 की कीमत, हो गया इतना सस्ता

X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया

कंपनी ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है, जिसमें दो हैंडसेट को दिखाया है. दोनों ही स्मार्टफोन में बैक पैनल को दिखाया है, जिसमें कैमरा मॉड्यूल भी नजर आ रहा है. इससे पता चलता है कि यह हैंडसेट डुअल रियर कैमरा सेटअप के साथ आएगा.

 OnePlus 15R में डुअल रियर कैमरा 

OnePlus 15R को लेकर पहले भी कई लीक्स और अफवाह सामने आ चुकी हैं, जिनमें दावा किया है कि इनमें 50MP का प्राइमरी कैमरा सेंसर होगा, सेकेंडरी कैमरा 8MP का होगा. 

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 या Google Pixel 10, 70 हजार रुपये में कौन-सा फोन खरीदें

OnePlus 15R के लीक्स फीचर 

OnePlus 15R को लेकर कई फीचर्स भी लीक्स हो चुके हैं. इसमें 6.7-inch OLED डिस्प्ले के साथ 1.5K रेजोल्यूशन का डिस्प्ले मिलेगा. अपकमिंग स्मार्टफोन में 8,000mAh की बैटरी दी जा सकती है. इसमें 100W का फास्ट चार्जर मिलता है. साथ ही इसमें भी 16GB Ram का ऑप्शन मिलता है. 

---- समाप्त ----
