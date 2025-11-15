OnePlus 15R जल्द होगा भारत में लॉन्च, कम कीमत में मिलेंगे प्रीमियम फीचर्स, लीक हुई कीमत

OnePlus 15R जल्द ही लॉन्च होने वाला है. ग्लोबल मार्केट के साथ ही कंपनी भारत में भी इस फोन को आने वाले दिनों में लॉन्च करेगी. कंपनी ने OnePlus 15 के लॉन्च के दौरान इस स्मार्टफोन को टीज किया है. पिछले कई सालों में कंपनी फ्लैगशिप स्मार्टफोन के साथ R-ब्रांडिंग वाला फोन भी लॉन्च कर रही थी.

हालांकि, इस बार ऐसा नहीं हुआ है. कंपनी ने OnePlus 15 के साथ इस बार OnePlus 15R को लॉन्च नहीं किया है. ये फोन चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है. फोन Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

OnePlus 15R कब होगा लॉन्च?

चीनी स्मार्टफोन मेकर ने OnePlus 15 के लॉन्च इवेंट में ही OnePlus 15R को टीज किया है. कंपनी जल्द ही इसे लॉन्च कर सकती है. हालांकि, इसकी लॉन्च डेट कन्फर्म नहीं की गई है. वहीं टिप्स्टर्स की मानें, तो कंपनी इस फोन को दिसंबर में लॉन्च कर सकती है.

ये स्मार्टफोन OnePlus 13R वाली कीमत पर ही लॉन्च हो सकता है. इस साल की शुरुआत में ब्रांड ने OnePlus 13R को 42,999 रुपये में लॉन्च किया था. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. कंपनी चीन में लॉन्च हुए OnePlus Ace 6 को भारत में OnePlus 15R के नाम से लॉन्च कर सकती है.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

चीनी वेरिएंट में कंपनी ने 6.83-inch का Flat AMOLED डिस्प्ले दिया है, जो 165Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 5000 Nits की है. आपको फ्लैगशिप वाला ही रिफ्रेश रेट और रेज्योलूशन मिलेगा. फोन को पावर देने के लिए 7800mAh की बैटरी दी जा सकती है.

ये फोन 120W की चार्जिंग के साथ आएगा. OnePlus Ace 6 में कंपनी ने Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर दिया है. स्मार्टफोन में 50MP का प्राइमरी कैमरा और 8MP का अल्ट्रा वॉइड एंगल लेंस मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया है.

