OnePlus 15 के बाद भारत में आ रहा सस्ता वनप्लस 15R, कंपनी ने किया कंफर्म

OnePlus 15 की लॉन्चिंग के बाद अब कंपनी भारत में अपना सस्ता स्मार्टफोन OnePlus 15R लॉन्च करने जा रही है. यह वनप्लस 15 सीरीज का अफोर्डेबल फोन होगा. भारत में यह स्मार्टफोन जल्द दस्तक देगा. इसकी जानकारी खुद कंपनी ने टीजर जारी करके दी है.

वनप्लस इंडिया के पोर्टल पर टीजर जारी किया है, जिसमें बताया है कि OnePlus 15R आ रहा है. टीजर में हैंडसेट को दिखाया गया है. यह चीन के एक्सक्लूसिव OnePlus Ace 6 या अपकमिंग OnePlus Ace 6T का रिब्रांडेड वर्जन हो सकता है.

OnePlus 15R पर लिखा कमिंग सून

OnePlus 15R की लॉन्च डेट का ऐलान नहीं किया है, इसको कमिंग सून लिखा है. इसका साफ मतलब है कि यह हैंडसेट जल्द ही भारत में लॉन्च होगा. अभी इसके स्पेसिफिकेशन्स का ऑफिशियल खुलासा नहीं किया है.

OnePlus 15R दो कलर वेरिएंट को दिखाया

टीजर इमेज से OnePlus 15R के दो कलर वेरिएंट का खुलासा किया है. इसमें एक ब्लैक और दूसरा ग्रीन है. साथ ही बैक पैनल पर डुअल कैमरा की झलक दिखाई दी है, जिनको वर्टिकली एलाइनमेंट किया गया है. हालांकि OnePlus 13R में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया था.

OnePlus 15R के बटन्स

OnePlus 15R में वॉल्यूम और पावर बटन्स को राइट साइड पर दिया गया है. लेफ्ट साइट पर Plus Key को दिया जाएगा, जिसपर अलग-अलग फंक्शन को कस्टमाइज किया जा सकेगा.

OnePlus 15R के स्पेसिफिकेशन्स

OnePlus 15R के फीचर्स को लेकर लीक्स रिपोर्ट्स में दावा किया है. अपकमिंग हैंडसेट में 6.7-inch OLED डिस्प्ले होगा, जो 1.5K रेजोल्युशन और 165Hz रिफ्रेश रेट्स के साथ आता है. इसमें Snapdragon 8 Gen 5 का यूज किया जा सकेगा. साथ ही इसमें 16GB of LPDDR5X Ultra RAM भी दी जाएगी.

OnePlus 15 हो चुका है लॉन्च

वनप्लस भारत में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप हैंडसेट OnePlus 15 को लॉन्च कर चुकी है. जिसमें 7300mAh की बैटरी और क्वालकॉम का सबसे पावरफुल मोबााइल चिपसेट का यूज किया है. इसमें ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है.

