OnePlus ला रहा 8000mAh की बैटरी वाला फोन, फीचर्स और डिजाइन हुए लीक

OnePlus 15R Leak: चीनी स्मार्टफोन ब्रांड OnePlus जल्द ही भारतीय बाजार में एक नया फोन लॉन्च करने वाला है. ये स्मार्टफोन 8000mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हो सकता है. हैंडसेट में 50MP + 8MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है. हम बात कर रहे हैं OnePlus 15R की, जो चीनी मार्केट में OnePlus Ace 6T के नाम से लॉन्च होगा.

OnePlus Ace 6T भारत में OnePlus 15R के नाम से लॉन्च हो सकता है. (Photo: OnePlus)
OnePlus अपना नया फोन जल्द ही लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने हाल में OnePlus 15 को लॉन्च किया है. अब कंपनी OnePlus 15R को लॉन्च करने वाली है. वैसे ये फोन ग्लोबल मार्केट में OnePlus 15R के नाम से आएगा, जबकि चीनी मार्केट में कंपनी इसे OnePlus Ace 6T के नाम से लॉन्च करेगी. 

लॉन्च से पहले इस स्मार्टफोन का डिजाइन सामने आया है. साथ ही फोन के कुछ मुख्य फीचर्स भी लीक हुए हैं. OnePlus Ace 6T में भी कंपनी OnePlus 15 वाली डिजाइन लैंग्वेज को फॉलो करेगी. आइए जानते हैं इस फोन में क्या कुछ खास होने वाला है. 

सामने आया फोन का डिजाइन 

OnePlus Ace 6T के डिजाइन को पॉपुलर टिप्स्टर Evan Blass ने टीज किया है. लीक रेंडर से साफ है कि स्मार्टफोन फ्लैट फ्रेम डिजाइन के साथ आएगा. ये वनप्लस 15 के काफी नजदीक होगा. रियर पैनल पर पिल-शेप्ड मॉड्यूल मिलेगा, जिसमें डुअल रियर कैमरा और LED फ्लैश लगा है. 

यह भी पढ़ें: OnePlus 15 का कैसा है परफॉर्मेंस और क्या खास? जानें Full Review

वहीं फ्रंट में होल पंच कटआउट दिया गया है. रेंडर से साफ है कि इस डिवाइस में प्लस बटन बाईं ओर मिलेगी. इसके अलावा वॉल्यूम रॉकर और पावर बटन दाईं ओर दी गई हैं. 

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स? 

OnePlus Ace 6T से जुड़ी बहुत सी जानकारियां सामने आ चुकी हैं. ये स्मार्टफोन 16GB RAM के साथ आ सकता है. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जो Adreno 840 GPU के साथ आएगा. फोन में 165fps का हाई फ्रेम रेट मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: 70 हजार है बजट? OnePlus 15 खरीदें या iPhone 17 लेना रहेगा सही

दावा किया जा रहा है ये वनप्लस का अब तक की सबसे बड़ी बैटरी वाला फोन होगा. इसमें 8000mAh की बैटरी दी जा सकती है. फोन 100W की चार्जिंग सपोर्ट करेगा. इसमें 6.7-inch का 1.5K रेज्योलूशन वाला OLED डिस्प्ले दिया जा सकता है. रियर साइड में 50MP का मेन लेंस और 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा.

