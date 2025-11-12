लॉन्च से पहले लीक हुई OnePlus 15 की कीमत, मिलेगा सबसे पावरफुल प्रोसेसर

OnePlus 15 स्मार्टफोन 13 नवंबर को भारत में लॉन्च होने वाला है. ये स्मार्टफोन दमदार फीचर्स के साथ आएगा. भारत के साथ ही कंपनी ग्लोबल मार्केट में भी इस फोन को लॉन्च कर रही है. वैसे चीनी मार्केट में ये फोन पहले ही इंट्रोड्यूस हो चुका है. लॉन्च से पहले भारत में इस फोन की कीमत लीक हुई है.

लीक से ना सिर्फ स्मार्टफोन की कीमत बल्कि स्टोरेज और रैम वेरिएंट की भी जानकारी मिली है. ये फोन Qualcomm के फ्लैगशिप प्रोसेसर Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ लॉन्च होगा. आइए जानते हैं इसकी लीक कीमत और दूसरी खास बातें.

कितनी है लीक हुई कीमत?

OnePlus 15 को रिलायंस डिजिटल की वेबसाइट पर स्पॉट किया गया है. प्लेटफॉर्म पर स्मार्टफोन का 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट 72,999 रुपये में स्पॉट हुआ है. ये फोन अल्ट्रा वायलेट कलर में स्पॉट किया गया है. हालांकि, अब वेबसाइट पर ये पेज नजर नहीं आ रहा है.

गूगल पर Reliance Digital की कई लिस्ट अभी भी नजर आ रही है. 16GB RAM और 512GB स्टोरेज वाला वेरिएंट 79,999 रुपये में स्पॉट हुआ है. फोन इनफाइनाइट ब्लैक कलर में नजर आया है. अगर ये कीमत सही होती हैं, तो फोल्डेबल फोन के बाद ये कंपनी का अब तक का सबसे महंगा फोन होगा.

क्या होंगे स्पेसिफिकेशन्स?

OnePlus 15 को कंपनी ने चीनी मार्केट में पहले ही लॉन्च किया है. फोन में 6.78-inch का LTPO AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 के साथ आएगा. स्क्रीन 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. फोन Android 16 के साथ आएगा. इसमें Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है.

फोन में 50MP + 50MP + 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. वहीं फ्रंट में 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. चीन में ये स्मार्टफोन 7300mAh की बैटरी के साथ लॉन्च हुआ था और इसमें 120W की चार्जिंग मिलती है. फोन 50W की वायरलेस और 10W की रिवर्स चार्जिंग भी सपोर्ट करता है.

