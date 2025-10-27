Qualcomm का सबसे पावरफुल प्रोसेसर और 7300mAh की बैटरी, आज OnePlus 15 की लॉन्चिंग

OnePlus आज अपना प्लैगशिप स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है, जिसका नाम OnePlus 15 है. अभी यह स्मार्टफोन चीन में लॉन्च होगा और कंपनी कंफर्म कर चुकी है कि जल्द ही भारत में लॉन्च किया जाएगा. उम्मीद है कि कंपनी नवंबर महीने भारत में लॉन्चिंग कर सकती है. इस स्मार्टफोन में कई अच्छे स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिलेंगे.

OnePlus 15 को लेकर कंपनी पहले ही कंफर्म कर चुकी है कि वह इसमें क्वालकॉम का सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट का यूज करेगी. क्वालकॉम ने बीते महीने गोवा में एक इवेंट आयोजित किया था, जिसमें Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) चिपसेट को अनवील किया था. इस इवेंट के दौरान वनप्लस के ऑफिसर ने ये जानकारी दी थी कि वनप्लस 15 में ये प्रोसेसर मिलेगा.

जीएसएमएरेना पोर्टल पर OnePlus 15 के कई लीक्स फीचर्स को लिस्टेड किया है. इसमें बताया है कि इसमें बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 32MP का सेल्फी कैमरा मिलेगा. चीन में यह लॉन्चिंग शाम को होगी.

OnePlus 15 का डिस्प्ले

OnePlus 15 में 6.78 inch का डिस्प्ले दिया जाएगा. इसमें LTPO AMOLED पैनल का यूज किया है. स्क्रीन प्रोटेक्शन के लिए सेरेमिक गार्ड ग्लास का यूज होगा.

OnePlus 15 का प्रोसेसर

OnePlus 15 में Qualcomm का सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) चिपसेट का यूज किया है. इसमें 16GB Ram और 1TB इंटरनल स्टोरेज मिल सकती है.

OnePlus 15 का कैमरा

OnePlus 15 में बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया जाएगा. तीन ही कैमरा सेंसर 50MP-50MP के हैं. इसके लिए साथ डुअल एलईडी फ्लैश लाइट्स का यूज किया जाएगा. इसमें सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 32MP का कैमरा दिया है.

OnePlus 15 की बैटरी

OnePlus 15 में 7300mAh की बैटरी का यूज किया जाएगा, जिसके साथ फास्ट चार्जर भी मिलेगा. यह फास्ट चार्जर 120W को सपोर्ट करेगा. इसमें वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट मिलेगा. हालांकि रिपोर्ट्स में बताया है कि यह हैंडसेट ब्लैक, व्हाइट, पर्पल और टाइटेनियम कलर में आता है.

