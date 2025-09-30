आ रहा OnePlus 15, इसमें होगा क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर

OnePlus ने अपने लेटेस्ट फ्लैगशिप स्मार्टफोन का ऐलान कर दिया है, जो जल्द ही लॉन्च होगा. इसको लेकर कंपनी ने टीजर जारी किया है. इसके अंदर कई अच्छे फीचर्स मिलेंगे. इसमें क्वालकॉम का सबसे पावरफुल प्रोसेसर का यूज किया जाएगा, जिसे हाल ही में लॉन्च किया है.

वनप्लस ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें एक स्मार्टफोन का वीडियो पोस्ट किया है और इस फोन के बारे में Sand Storm बताया है. इंस्टा पोस्ट में इसके साथ OnePlus 15 टैग का यूज किया है, जिससे साफ हो जाता है कि यह अपकमिंग OnePlus 15 है.

मिलेगा क्वालकॉम का सबसे पावरफुल चिपसेट

कंपनी क्वालकॉम के सबसे पावरफुल प्रोसेसर का यूज करेगी, जिसका नाम Snapdragon 8 Elite Gen 5 है. इसकी जानकारी कंपनी पहले दे चुकी है. वनप्लस इंडिया के इंस्टाग्राम अकाउंट ने टीजर पेश किया है. परफॉर्मेंस के लिहाज से ये फोन iPhone 17 को टक्कर दे सकता है.

OnePlus का पोस्ट

सैंड स्ट्रॉम कलर वेरिएंट मिलेगा

कंपनी ने अपकमिंग OnePlus 15 के कलर वेरिएंट की भी जानकारी दी है. ये सैंड स्ट्रॉम वेरिएंट होगा. इस कलर के लिए कंपनी ने पहली बार एल्यूमिनिम फ्रेम पर Micro-Arc Oxidation का यूज किया है. कंपनी ने इसमें हाई वॉल्टेज पर प्लाज्मा को प्रोसेस किया और सेरेमिक कोटिंग बनाई है, जो मेटेल के ऊपर है.

OnePlus ने तैयार की ड्यूरेबल बॉडी

OnePlus का दावा है कि उन्होंने एल्यूमिनियम का खास फ्रेम बनाया है, जिसको लेकर दावा किया है कि यह नॉर्मल एल्यूमिनियम की तुलना में 3.4 गुना ज्यादा मजबूत है और टाइटेनियम की तुलना में 1.5 गुना ज्यादा मजबूत है.

वनप्लस 15 में 165Hz का रिफ्रेश रेट्स

OnePlus 15 को लेकर अब तक कई लीक्स और रिपोर्ट्स सामने आ चुकी हैं. OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट के साथ 165Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया जा सकता है.

