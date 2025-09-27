scorecardresearch
 

Nu Republic ने लॉन्च किए दमदार स्मार्ट बैग्स, आपके फोन को करेंगे चार्ज

आपने स्मार्टफोन के बारे में सुना होगा लेकिन मार्केट में अब स्मार्ट बैग भी आ गए हैं. Nu Republic ने अपनी स्मार्ट बैग सीरीज को लॉन्च किया है, जिसमें अलग-अलग यूजर्स को ध्यान में रखकर तमाम बैग्स के ऑप्शन दिए गए हैं. इन सभी में आपको डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेगा, जिसकी मदद से आप फोन और दूसरी एक्सेसरीज को चार्ज कर सकते हैं. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Nu Republic ने पांच स्मार्ट बैक को लॉन्च कर दिया है. (Photo: Nu Republic)
Nu Republic ने स्मार्ट बैकपैक्स को लॉन्च कर दिया है. स्मार्ट बैकपैक ऐसे बैकपैक होते हैं, जिसमें आपको चार्जिंग और कई दूसरे फीचर्स मिलते हैं. कंपनी ने Triphop Voyager सीरीज को लॉन्च किया है. इसके साथ ही Nu Republic ने स्मार्ट ट्रैवल एक्सेसरीज में भी एंट्री कर ली है. 

Triphop Voyager सीरीज में कई फीचर्स मिलते हैं. ये सीरीज मॉर्डन डिजाइन के साथ आती है, जिसे म्यूजिक लवर्स, कम्यूटर्स और ट्रैवलर्स को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है. 

क्या है इन बैग्स में खास? 

इन बैग्स में आपको बिल्ट-इन चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं. बैग में USB-A और Type-C दोनों तरह के चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं. ये बैकपैक एंटी थेफ्ट जिपर के साथ आता है. इसमें वाटर रेजिस्टेंट फैब्रिक का इस्तेमाल किया गया है. लैपटॉप के लिए इस बैकपैक में एक अलग कंपार्टमेंट दिया गया है. इन बैग्स को उन लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, जो प्रैक्टिकल और ऑर्गनाइज्ड स्पेस चाहते हैं. 

यह भी पढ़ें: URBAN Harmonic 2080 Review: कम दाम में दमदार आवाज वाला साउंडबार

कंपनी ने इस सीरीज में पांच ऑप्शन- नोमैड, ड्रिफ्ट, एज, इवो और लूप स्लिंग को लॉन्च किया है. नोमैड की बात करें, तो इसमें डुअल चार्जिंग पोर्ट्स मिलते हैं. इसमें स्मार्ट इंटीरियर पॉकेट और मेटल जिपर दिए गए हैं. वहीं ड्रिफ्ट पॉलिश्ड डिजाइन के साथ आता है. 

यह भी पढ़ें: Urban ने लॉन्च किया अफोर्डेबल हेडफोन, एक साथ दो डिवाइस से होता है कनेक्ट, इतनी है कीमत

इस वेरिएंट में लैपटॉप के लिए पैडेड सेक्शन दिया गया है. इसमें भी आपको डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलते हैं. अगर आप एक हार्ड शेल वाला बैकपैक चाहते हैं, तो ऐसे यूजर्स के लिए कंपनी ने एज तैयार किया है. इसके साथ ही कंपनी स्लिंग बैग और एवो दो अन्य ऑप्शन भी दे रहा है. सभी बैग्स की मुख्य खासियत इसमें मिलने वाले चार्जिंग पोर्ट्स हैं. इन पोर्ट्स की मदद से आप अपने फोन को चार्ज कर सकते हैं. 

कितनी है कीमत? 

Triphop Voyager सीरीज को ऐमेजॉन, ब्लिंकइट और Nu Republic की आधिकारिक वेबसाइट से खरीद सकते हैं. नोमैड बैकपैक की कीमत 2,999 रुपये है. वहीं ड्रिफ्ट की कीमत 2,499 रुपये, एज की कीमत 1,999 रुपये, स्लिंग बैग 1,599 रुपये और एवो 1,999 रुपये का है.

