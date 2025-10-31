scorecardresearch
 

नया फोन खरीना है तो रुक जाइए... आ रहे OnePlus से लेकर Lava तक के दमदार फोन्स

नवंबर महीने में कई नए फोन्स लॉन्च होने वाले हैं. अगर आप नया फोन खरीदना चाहते हैं, तो इस महीने होने वाले लॉन्च पर आपका ध्यान होना चाहिए. उससे पहले फोन खरीदने पर आपको पुरानी टेक्नोलॉजी मिलेगी. OnePlus से लेकर Lava तक कई ब्रांड्स के फोन्स लॉन्च होंगे. इसके दो फायदे हैं. एक तो नया फोन मिलेगा, दूसरा पुराने फोन की कीमत कम होगी.

OnePlus 15 चीन में लॉन्च हो चुका है. (Photo: OnePlus)
स्मार्टफोन खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो अगले महीने का आपको इंतजार कर लेना चाहिए. इस महीने कई ब्रांड्स के दमदार स्मार्टफोन लॉन्च होने वाले हैं. बजट रेंज से लेकर फ्लैगशिप लेवल तक हर कैटेगरी में कोई-ना-कोई स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है. ऐसे में नवंबर का महीना लॉन्चेज से भरा हुआ है. 

इस महीने OnePlus 15, Lava Agni 4, iQOO 15 और Realme GT 8 Pro जैसे फोन लॉन्च होने वाले हैं. इसके अलावा देसी स्मार्टफोन ब्रांड Wobble अपना पहला डिवाइस भी नवंबर में ही लॉन्च करने वाला है. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

OnePlus 15 

चीनी ब्रांड OnePlus अपना अगला फ्लैगशिप डिवाइस नवंबर में लॉन्च करने वाला है. ये फोन 13 नवंबर को लॉन्च होगा. इसमें 7300mAh की बैटरी, 120W की चार्जिंग, AMOLED डिस्प्ले जैसे फीचर्स मिलेंगे. कंपनी इस फोन को 60 से 70 हजार रुपये के बजट में लॉन्च कर सकती है, जिसमें आपको Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: इंतजार खत्म! भारत में इस दिन लॉन्च होगा OnePlus 15, कंपनी ने बताया लॉन्च डेट

Lava Agni 4 

देसी स्मार्टफोन ब्रांड लावा अपना सबसे प्रीमियम फोन Lava Agni 4 इस महीने ही लॉन्च करने वाला है. इसकी लॉन्च डेट अभी सामने नहीं आई है. कंपनी इसमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर, 7000mAh की बैटरी और 50MP का डुअल रियर कैमरा सेटअप दे सकती है. ये फोन 25 हजार रुपये के बजट में लॉन्च हो सकता है. 

Realme GT 8 Pro

रियलमी भी अपना फ्लैगशिप हैंडसेट नवंबर महीने में ही लॉन्च करने वाला है. कंपनी ने इस फोन को टीज करना शुरू कर दिया है. इसमें AMOLED डिस्प्ले, Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर और 7000mAh की बैटरी मिल सकती है. कंपनी इस फोन को 60 हजार रुपये के बजट में लॉन्च कर सकती है. 

यह भी पढ़ें: OnePlus लेकर आ रहा है 8000mAh बैटरी और 100W फास्ट चार्जिंग वाला Turbo स्मार्टफोन!

iQOO 15

वीवो के सब-ब्रांड की ओर से iQOO 15 इस नवंबर लॉन्च होगा. ये फोन दमदार फीचर्स के साथ आएगा. इसमें आपको फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ AMOLED डिस्प्ले और शानदार कैमरा जैसे फीचर्स मिलेंगे. कंपनी का टार्गेट गेमर्स होते हैं. इसलिए आपको परफॉर्मेंस की चिंता नहीं करनी पड़ेगी. 

Wobble 

स्मार्टफोन की कैटेगरी में ये एक नई एंट्री होगा. देसी कंपनी Indkal अपना पहला Wobble स्मार्टफोन लॉन्च करने वाली है. इस फोन के स्पेसिफिकेशन्स की ज्यादा जानकारी नहीं है. हालांकि, कंपनी की मानें, तो इसमें ब्रांड ने कैमरा और प्रोसेसर पर काफी ज्यादा फोकस किया है. ये 5 फोन भारतीय बाजार में अगले महीने लॉन्च होने वाले हैं.

