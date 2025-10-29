इंतजार खत्म! भारत में इस दिन लॉन्च होगा OnePlus 15, कंपनी ने बताया लॉन्च डेट

OnePlus 15 चीन में लॉन्च हो चुका है और अब कंपनी ने अब ग्लोबल लॉन्च डेट अनाउंस कर दी है. 13 नवंबर को OnePlus 15 लॉन्च होगा. इसकी बिक्री भी 13 नवंबर से ही स्टार्ट हो जाएगी

OnePlus के मुताबिक़ ये फ़ोन इंडिया में 13 नवंबर को शाम के 7 बजे लॉन्च होगा और सेल 8 बजे से स्टार्ट हो जाएगी. यानी ग्लोबल लॉन्च के साथ ही ये भारत में बिकने लगेगा. ये कंपनी का फ़्लैगशिप स्मार्टफ़ोन है.

चूंकि ये फ़ोन चीन में पहले ही लॉन्च हो चुका है, इसलिए इसके तमाम फीचर्स और स्पेसिफिकेशन्स ऑलरेडी आ चुके हैं. OnePlus 13 का डिज़ाइन बदल चुका है और कैमरा मॉड्यूल नया है.

OnePlus 15 में क्या मिलेगा?

OnePlus 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर दिया गया है. इसके साथ इसमें 16GB रैम भी मिलेगा जो LPDDR5X है. कंपनी ने इस बार AI पर काफी फ़ोकस रखा है और इस फ़ोन में कई फीचर्स AI से लैस हैं.

OnePlus 15 में 6.78 इंच की OLED डिस्प्ले दी गई है और इसके साथ 165Hz फास्ट रिफ्रेश रेट सपोर्ट भी है. पीक ब्राइटनेस 1800 निट्स है और ये ऐडेप्टिव रिफ्रेश रेट भी सपोर्ट करता है.

OnePlus ने अपने नए फ़्लैगशिप में Google Gemini का इंटिग्रेशन किया है जिससे Mind Space को कनेक्ट किया जा सकता है. इससे दूसरे टास्क परफॉर्म करने में आसानी होगी.

OnePlus 15 कैमरा

OnePlus 15 में ट्रिपल रियर कैमरा दिया गया है. तीनों ही रियर कैमरे 50-50 मेगापिक्सल के हैं, जबकि सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा दिया गया है. इसके साथ 120x का डिजिटल जूम है और 3.5X ऑप्टिकल जूम है.

OnePlus 15 सॉफ्टवेयर

OnePlus 15 में Android 16 बेेस्ड Oxygen OS 16 मिलेगा. हालांकि चीन में अब OnePlus के स्मार्टफोन्स में Oppo का Color OS दिया जाता है, लेकिन भारत में Oxygen OS ही मिलेगा जो कई मायनों में Color OS से बेहतर है.

OnePlus 15 बैटरी

OnePlus 15 में 7,300mAh की बैटरी दी गई है और इसके साथ 120W फास्ट चार्ज सपोर्ट है. इसके साथ ही आपको 50W वायरलेस चार्जिगं सपोर्ट भी मिलेगा.

OnePlus 15 कीमत

OnePlus 15 को चीन में 3999 युआन में लॉन्च किया गया है, हालांकि टॉप वेरिएंट की कीमत 5,399 युआन तक है, क्योंकि इस बार कंपनी ने 1TB वेरिएंट भी लॉन्च किया है. भारत में OnePlus 15 की शुरुआती कीमत 50 हजार रुपये तक हो सकती है.

