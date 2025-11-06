scorecardresearch
 

सस्ते Nothing फोन्स पर Ads दिखा रही ये कंपनी? iPhone को टक्कर देने के लिए की थी एंट्री

फोन ऐप्स में ऐड दिखना कोई नई बात नहीं है. कई ऐसे ऐप्स हैं, जो ऐड्स दिखाते हैं और कई का तो कारोबार ही इससे चलता है. हालांकि, ऐसा लगता है कि कुछ फोन कंपनियों ने भी ऐड्स दिखाकर कमाई का रास्ता तलाश लिया है. ऐसा ही कुछ नथिंग फोन के साथ हो रहा है. कंपनी अपने नॉन-प्रीमियम स्मार्टफोन्स की लॉक स्क्रीन पर ऐड्स दिखा रही है.

Nothing Phone की लॉक स्क्रीन पर कुछ ऐड्स दिख रहे हैं. (Photo: Nothing)
कम बजट में स्मार्टफोन बेचकर कंपनियां किस तरह से पैसे बनाती हैं. कई बार लोगों ऐसे सवाल करते हैं. उन्हें समझ नहीं आता है कि एक जैसे स्पेसिफिकेशन वाले अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन्स की कीमत में अंतर क्यों होता है. किसी ब्रांड का फोन जिन फीचर्स के साथ 20 हजार में आता है, उन्हीं फीचर्स के लिए दूसरा ब्रांड 25 हजार या ज्यादा चार्ज करता है. 

इसके पीछे कंपनियों की सोची समझी चाल होती है. दरअसल, कई ब्रांड फोन में ऐड्स दिखाकर कमाई करते हैं. ऐसा ही कुछ साल पहले मार्केट में आई एक कंपनी कर रही है. फोन ऐप्स में ऐड दिखना नई बात नहीं है, लेकिन मामला अब आगे बढ़ गया है. कुछ लोगों को फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में अब ऐड्स दिख रहे हैं. 

नथिंग सस्ते फोन्स पर दिखा रहा ऐड्स

इसकी वजह से लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव आ सकता है. ऐसा ही कुछ Nothing फोन के साथ हो रहा है. ये वही कंपनी है, जिसने साल 2022 में मार्केट में एंट्री की थी. शुरुआत में कंपनी एंड्रॉयड मार्केट का iPhone बनना चाहती थी, लेकिन अब ब्रांड कम कीमत वाले फोन्स लॉन्च कर रही है. 

यह भी पढ़ें: Nothing के फोन्स से गायब हुआ ये फीचर, क्या बदल गई कंपनी की डिजाइन फिलॉसफी

Advertisement

रिपोर्ट्स की मानें तो Nothing Phone यूजर्स को लॉक स्क्रीन पर ऐड दिख रहा है. इन ऐड्स में हाल में आए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐड भी शामिल है. हालांकि, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ऐड दिखने की रिपोर्ट अमेरिकी बाजार की है, लेकिन स्मार्टफोन भारतीय बाजार में पॉपुलर हो रहा है. 

क्या है कंपनी का कहना?

लॉक स्क्रीन ऐड्स के कंटेंट में लिंक भी हैं. फिलहाल ये फीचर डिफॉल्ट रूप से फोन सेटिंग में ऑफ रहता है, लेकिन ये परिस्थिति बदल भी सकती है. नथिंग ने इस बारे में लिखा है, 'आगे बढ़ते हुए, चुनिंदा नॉन-फ्लैगशिप डिवाइसों पर, हम थर्ड पार्टी ऐप्स और सर्विसेस का सावधानी पूर्वक चयन शामिल करना शुरू करेंगे, जो आपके नथिंग OS एक्सपीरियंस को खराब नहीं करेंगे.'

यह भी पढ़ें: दो हजार रुपये में चाहते हैं बेस्ट ईयरबड्स, OnePlus से Nothing तक ये हैं ऑप्शन

कंपनी ने उस पोस्ट में ही इसे 'मामूली मार्जिन' और 'टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल तलाशने की जरूरत' बताती है. हालांकि, नथिंग का कहना है कि वे यूजर्स को फुल कंट्रोल देंगे. नथिंग कोई पहली कंपनी नहीं है, जो लॉक स्क्रीन पर ऐड्स दिख रही है. इससे पहले कुछ अन्य ब्रांड्स के भी सस्ते फोन्स पर ऐड्स दिख चुके हैं.

