सस्ते Nothing फोन्स पर Ads दिखा रही ये कंपनी? iPhone को टक्कर देने के लिए की थी एंट्री

कम बजट में स्मार्टफोन बेचकर कंपनियां किस तरह से पैसे बनाती हैं. कई बार लोगों ऐसे सवाल करते हैं. उन्हें समझ नहीं आता है कि एक जैसे स्पेसिफिकेशन वाले अलग-अलग ब्रांड के स्मार्टफोन्स की कीमत में अंतर क्यों होता है. किसी ब्रांड का फोन जिन फीचर्स के साथ 20 हजार में आता है, उन्हीं फीचर्स के लिए दूसरा ब्रांड 25 हजार या ज्यादा चार्ज करता है.

इसके पीछे कंपनियों की सोची समझी चाल होती है. दरअसल, कई ब्रांड फोन में ऐड्स दिखाकर कमाई करते हैं. ऐसा ही कुछ साल पहले मार्केट में आई एक कंपनी कर रही है. फोन ऐप्स में ऐड दिखना नई बात नहीं है, लेकिन मामला अब आगे बढ़ गया है. कुछ लोगों को फोन के ऑपरेटिंग सिस्टम में अब ऐड्स दिख रहे हैं.

इसकी वजह से लाखों लोगों की लाइफ में बदलाव आ सकता है. ऐसा ही कुछ Nothing फोन के साथ हो रहा है. ये वही कंपनी है, जिसने साल 2022 में मार्केट में एंट्री की थी. शुरुआत में कंपनी एंड्रॉयड मार्केट का iPhone बनना चाहती थी, लेकिन अब ब्रांड कम कीमत वाले फोन्स लॉन्च कर रही है.

रिपोर्ट्स की मानें तो Nothing Phone यूजर्स को लॉक स्क्रीन पर ऐड दिख रहा है. इन ऐड्स में हाल में आए ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐड भी शामिल है. हालांकि, स्मार्टफोन की स्क्रीन पर ऐड दिखने की रिपोर्ट अमेरिकी बाजार की है, लेकिन स्मार्टफोन भारतीय बाजार में पॉपुलर हो रहा है.

क्या है कंपनी का कहना?

लॉक स्क्रीन ऐड्स के कंटेंट में लिंक भी हैं. फिलहाल ये फीचर डिफॉल्ट रूप से फोन सेटिंग में ऑफ रहता है, लेकिन ये परिस्थिति बदल भी सकती है. नथिंग ने इस बारे में लिखा है, 'आगे बढ़ते हुए, चुनिंदा नॉन-फ्लैगशिप डिवाइसों पर, हम थर्ड पार्टी ऐप्स और सर्विसेस का सावधानी पूर्वक चयन शामिल करना शुरू करेंगे, जो आपके नथिंग OS एक्सपीरियंस को खराब नहीं करेंगे.'

कंपनी ने उस पोस्ट में ही इसे 'मामूली मार्जिन' और 'टिकाऊ रेवेन्यू मॉडल तलाशने की जरूरत' बताती है. हालांकि, नथिंग का कहना है कि वे यूजर्स को फुल कंट्रोल देंगे. नथिंग कोई पहली कंपनी नहीं है, जो लॉक स्क्रीन पर ऐड्स दिख रही है. इससे पहले कुछ अन्य ब्रांड्स के भी सस्ते फोन्स पर ऐड्स दिख चुके हैं.

