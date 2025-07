Nothing Phone 3 Launch: क्यों लोगों को पसंद नहीं आ रहा ये फोन? कंपनी से कहां हुई गलती

Nothing Phone 3 Price in India: नथिंग ने ग्लोबल और भारतीय मार्केट में अपना नया फोन Nothing Phone 3 लॉन्च कर दिया है. ये स्मार्टफोन ब्रांड का पहला फ्लैगशिप फोन है, जो अब तक का ब्रांड का सबसे ज्यादा कीमत पर आने वाला डिवाइस है. इसमें आपको 5500mAh की बैटरी दी गई है. हालांकि, जिस कीमत पर ये फोन लॉन्च हुआ है, बहुत से लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा है.

