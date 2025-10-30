Nothing के फोन्स से गायब हुआ ये फीचर, क्या बदल गई कंपनी की डिजाइन फिलॉसफी

Nothing ने अपना नया स्मार्टफोन Phone 3a Lite ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है. ये कंपनी का लेटेस्ट फोन है, जो दिखाता है कि अब कंपनी अपनी डिजाइन फिलॉसफी को बदल रही है. नथिंग ने जब स्मार्टफोन मार्केट में एंट्री की थी, तो कंपनी ने अपने Glyph लाइट और ट्रांसपैरेट डिजाइन पर फोकस किया था.

धीरे-धीरे कंपनी ने अपने डिजाइन में बदलाव करना शुरू कर दिया है. बाजार से मिल रहे कंपटीशन को देखते हुए कंपनी ने अपने लेटेस्ट फोन से Glyph लाइट को हटाकर एक नोटिफिकेशन लाइट दी है. संभवतः कंपनी को समझ आ रहा है कि लोगों को उनका डिजाइन कोई खास पसंद नहीं आ रहा.

गायब हो गई है Glyph लाइट

शुरुआत में इस फीचर को लेकर बातचीत हो रही थी, लेकिन वक्त से साथ लोगों को इसका कोई खास फायदा नहीं दिखा. शायद यही कारण है कि लोगों को Nothing की Glyph लाइट्स पसंद नहीं आई और कंपनी ने इसे रिमूव कर दिया है. ब्रांड ने पिछले कुछ फोन्स को देखते हुए तो ऐसा ही लगता है.

कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में Nothing Phone 3a Lite को लॉन्च किया है. जल्द ही कंपनी भारतीय बाजार में इस फोन को लॉन्च कर सकती है. ये हैंडसेट डुअल सिम सपोर्ट के साथ आता है. कंपनी ने इसे Android 15 के साथ लॉन्च किया है, जबकि ब्रांड्स ने Android 16 का रोलआउट शुरू कर दिया है.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

फोन तीन एंड्रॉयड अपडेट के साथ आएगा, जिसमें Android 16 भी शामिल होगा. कंपनी 6 साल तक सिक्योरिटी अपडेट ऑफर करेगी. Nothing Phone 3a Lite में 6.77-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलता है. डिवाइस MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर पर काम करता है.

इसमें 8GB RAM और 256GB तक का स्टोरेज मिलता है. फोन में 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. फ्रंट में कंपनी ने 16MP का सेल्फी कैमरा दिया है. डिवाइस 5000mAh की बैटरी और 33W की चार्जिंग के साथ आता है. इसमें 5W की रिवर्स चार्जिंग भी मिलती है. ग्लोबल मार्केट में ये फोन 259 यूरो (लगभग 25 हजार रुपये) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है.

