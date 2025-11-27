scorecardresearch
 

Feedback

Nothing Phone 3a Lite भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

Nothing ने अपने बजट स्मार्टफोन Phone 3a Lite को भारत में लॉन्च कर दिया है. वैसे ये फोन ग्लोबल मार्केट में पहले ही लॉन्च हो गया था. इस फोन से कंपनी का Glyph इंटरफेस गायब है. इसकी जगह कंपनी ने एक अलर्ट लाइट दी है. फोन में 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स.

Advertisement
X
Nothing Phone 3a Lite भारत में दो रैम और स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Nothing)
Nothing Phone 3a Lite भारत में दो रैम और स्टोरेज ऑप्शन में लॉन्च हुआ है. (Photo: Nothing)

Nothing Phone 3a Lite भारत में लॉन्च हो गया है. ये नथिंग का मिड रेंज डिवाइस है, जिसे कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में कुछ वक्त पहले ही लॉन्च किया था. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है. 

इस फोन में कंपनी ने अपने सिग्नेचर Glyph इंटरफेस को सिर्फ एक अलर्ट लाइट से रिप्लेस कर दिया है. कंपनी ने इसे Glyph लाइट नाम दिया है. स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Nothing Phone 3a Lite में 6.77-inch का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3000 Nits की है. डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए पांडा ग्लास का इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर के साथ आता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Nothing Phone 3a Lite
Nothing के फोन्स से गायब हुआ ये फीचर, बदल गई कंपनी की फिलॉसफी  
Nothing Phone 2
Nothing फोन पर दिख रहा हैं विज्ञापन, यूजर्स हुए परेशान 
Nothing Phone (3) दो कलर में लॉन्च हुआ है.
Nothing Phone 3 लॉन्च, iPhone 16 जितनी कीमत पर मिलेंगे ये फीचर्स  
OnePlus Nord Buds 3
दो हजार में चाहते हैं शानदार ईयरबड्स, ये हैं बेस्ट ऑप्शन 
Nothing Phone 3 Launch
Nothing Phone 3 लॉन्च के साथ ही क्यों हो रहा ट्रोल, जानें  

यह भी पढ़ें: सस्ते Nothing फोन्स पर Ads दिखा रही ये कंपनी? iPhone को टक्कर देने के लिए की थी एंट्री

फोन Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.5 पर काम करता है. इसमें हाईब्रिड डुअल सिम स्लॉट मिलता है. यानी आप दो सिम कार्ड या एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. हैंडसेट में 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है. 

Advertisement

इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 16MP का कैमरा दिया है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है. 

यह भी पढ़ें: 80 हजार वाला फोन 35 हजार में मिलेगा, बुरी तरह फेल हुआ Nothing Phone 3!

कितनी है कीमत? 

Nothing Phone 3a Lite को कंपनी ने दो कॉन्फिग्रेशन और तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. फोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपये में आता है. वहीं 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. लॉन्च ऑफर के साथ कंपनी 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है. 

ये फोन ब्लैक, ब्लू और वॉइट कलर में आता है. इसकी सेल 5 दिसंबर से शुरू होगी. फोन फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स और क्रोमा पर उपलब्ध होगा. बैंक डिस्काउंट ICICI बैंक कार्ड और OneCard पर मिल रहा है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Advertisement