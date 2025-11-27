Nothing Phone 3a Lite भारत में लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, इतनी है कीमत

Nothing Phone 3a Lite भारत में लॉन्च हो गया है. ये नथिंग का मिड रेंज डिवाइस है, जिसे कंपनी ने ग्लोबल मार्केट में कुछ वक्त पहले ही लॉन्च किया था. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर के साथ आता है. इसमें 8GB RAM और 256GB स्टोरेज मिलता है.

इस फोन में कंपनी ने अपने सिग्नेचर Glyph इंटरफेस को सिर्फ एक अलर्ट लाइट से रिप्लेस कर दिया है. कंपनी ने इसे Glyph लाइट नाम दिया है. स्मार्टफोन में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप मिलता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें.

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स?

Nothing Phone 3a Lite में 6.77-inch का FHD+ AMOLED डिस्प्ले मिलता है, जो 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्क्रीन की पीक ब्राइटनेस 3000 Nits की है. डिस्प्ले की प्रोटेक्शन के लिए पांडा ग्लास का इस्तेमाल किया गया है. स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 Pro प्रोसेसर के साथ आता है.

फोन Android 15 पर बेस्ड Nothing OS 3.5 पर काम करता है. इसमें हाईब्रिड डुअल सिम स्लॉट मिलता है. यानी आप दो सिम कार्ड या एक सिम कार्ड और एक माइक्रो SD कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं. हैंडसेट में 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया गया है.

इसमें 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2MP का मैक्रो कैमरा मिलता है. वहीं फ्रंट में कंपनी ने 16MP का कैमरा दिया है. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 5000mAh की बैटरी दी गई है, जो 33W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें इन-डिस्प्ले ऑप्टिकल फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है.

कितनी है कीमत?

Nothing Phone 3a Lite को कंपनी ने दो कॉन्फिग्रेशन और तीन कलर ऑप्शन में लॉन्च किया है. फोन का बेस वेरिएंट 8GB RAM + 128GB स्टोरेज के साथ 20,999 रुपये में आता है. वहीं 256GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 22,999 रुपये है. लॉन्च ऑफर के साथ कंपनी 1000 रुपये का डिस्काउंट दे रही है.

ये फोन ब्लैक, ब्लू और वॉइट कलर में आता है. इसकी सेल 5 दिसंबर से शुरू होगी. फोन फ्लिपकार्ट, विजय सेल्स और क्रोमा पर उपलब्ध होगा. बैंक डिस्काउंट ICICI बैंक कार्ड और OneCard पर मिल रहा है.

