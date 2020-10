Micromax ने आने वाले स्मार्टफ़ोन का टीज़र ज़ारी किया, ऐसे होगा फ़ोन

भारतीय स्मार्टफ़ोन मेकर Micromax एक बार फिर से मार्केट में वापसी करने की तैयारी में है. कंपनी In सीरीज़ के स्मार्टफोन्स लॉन्च करेगी.

Micromax के नए स्मार्टफोन्स 3 नवंबर को लॉन्च किए जाएंगे. रिपोर्ट है कि इस दिन एक से ज़्यादा हैंडसेट लॉन्च किए जा सकते हैं. कंपनी ने नए स्मार्टफ़ोन का टीज़र जारी कर दिया है.

Micromax ने एक ट्वीट किया है. इस ट्वीट में एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें कंपनी के नए फ़ोन की एक झलक मिल रही है. 3 नवंबर को दोपहर 12 बजे लॉन्च इवेंट आयोजित किया जाएगा.

इस वीडियो में स्मार्टफ़ोन का रियर पैनल देखा जा सकता है. देख कर लगता है कि कंपनी ग्रेडिएंट डिज़ाइन के साथ नया फ़ोन लॉन्च कर सकती है.

ये भी साफ़ हो चुका है कि Micromax के आने वाले स्मार्टफोन्स में Qualcomm के बजाए MediaTek प्रोसेसर यूज किए जाएँगे. कंपनी MediaTek Helio G35 और MediaTek Helio G85 प्रोसेसर दे सकती है.

India’s style makes heads turn. We’ve designed our new smartphones to do just that. #INMobiles unveiling on 3rd Nov, 12 noon. Are you #INForIndia? #MicromaxIsBack pic.twitter.com/LkMt3FGzjF