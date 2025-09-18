scorecardresearch
 

Meta के नए Smart Glasses लॉन्च, अब आपकी आंखें बनेंगी Mobile Screen

Meta Connect 2025 इवेंट की शुरुआत CEO मार्क जकरबर्ग ने की. इवेंट के दौरान कंपनी ने अपने तीन न्यू ग्लासेस को अनवील कर दिया, जिसमें Meta Ray-Ban Display भी शामिल है. इस स्मार्ट ग्लासेस के अंदर कंपनी ने हेड्स अप डिस्प्ले को शामिल किया है. साथ ही एथलीट्स के लिए नए चश्मे को लॉन्च किया है.

Meta Ray-Ban Display में देख सकेंगे मैसेज. (Photo: Meta)
Meta CEO मार्क जकरबर्ग ने कई नए प्रोडक्ट को लॉन्च किया है. इनमें से एक नाम Meta Ray-Ban Display है. इसमें हेड्स अप डिस्प्ले का फीचर मिलता है, जिसकी मदद से यूजर्स चश्मे पर ही टेक्स्ट, वीडियो और मैप्स आदि देख सकेंगे. यह लॉन्चिंग Meta Connect 2025 इवेंट के दौरान की गई हैं. 

मेटा कनेक्ट 2025 इवेंट की शुरुआत कैलिफोर्निया स्थित मेलनो पार्क में हुई है, जहां मेटा का हेडक्वाटर है. यह इवेंट भारतीय समयनुसार गुरुवार सुबह शुरू हुआ है. 

Meta Connect 2025 में हुए ये बड़े ऐलान 

मेटा कनेक्ट 2025 की शुरुआत के साथ ही कंपनी ने कई बड़े ऐलान किए हैं. इसमें Meta Ray-Ban Display, एथलीट फोक्स्ड न्यू AI Glasses और रे-बेन मेटा (जेन 2) है. इसके अलावा Quest Headsets के लिए Hyperscape फीचर, न्यू एंटरटेनमेंट हब आदि का ऐलान किया है. आइए जानते हैं इनके बारे में. 

यह भी पढ़ें: Flipkart Sale में बंपर ऑफर, 15 हजार से कम में ये हैं 5 बेस्ट स्मार्टफोन

Meta ने पॉपुलर Ray-Ban स्मार्ट ग्लासेस का अपग्रेड वर्जन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने न्यू मेटा रे-बेन डिस्प्ले ग्लास के साथ उसके पार्टनर न्यूरल बैंड को अनवील कर दिया. इन दोनों की कीमत 799 अमेरिकी डॉलर ( करीब 70,229 रुपये) है. 

Meta का पहला ऐसा डिस्प्ले 

Meta का यह पहला ऐसा AI ग्लासेस है, जो फुल कलर डिस्प्ले, हाई रेजोल्यूशन इन लेंस डिस्प्ले के साथ आता है. इन ग्लासेस की मदद से यूजर्स मैसेज चेक कर सकेंगे, फोटो के प्रीव्यू देख सकेंगें.  इसमें बिल्ट इन 12-megapixel कैमरा दिया है. 

Meta Ray-Ban Display के फीचर्स

  • मैसेज देख सेंकेगे
  • वीडियो देख सकेंगे. 
  • वीडियो कॉल्स देख सकेंगे. 
  • मैसेज पढ़ पाएंगे. 
  • वॉकिंग डायरेक्शन देख सकेंगे. 
  • पिक्चर का प्रीव्यू चेक कर पाएंगे. 

ये मेटा ग्लासेस, असल में मेटा न्यूरल बैंड के साथ काम करते हैं. इस बैंड को कलाई पर पहना जाता है. इसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी (EMG) नाम की टेक्नोलॉजी को यूज किया है, जिसकी वजह से हाथों की मूवमेंट से डिस्प्ले पर आने वाले फीचर्स को कंट्रोल किया जा सकता है.  

यह भी पढ़ें: 10 मिनट में घर पहुंचेंगे स्मार्टफोन, वो भी डिस्काउंट के साथ, शुरू होने वाली है खास सेल

भविष्य में कर सकेंगे टाइपिंग 

आने वाले दिनों में Meta Ray-Ban Display के लिए एक नया अपडेट शामिल किया जाएगा, जिसके बाद यूजर्स सिर्फ उंगलियों को हवा में घुमाकर टाइपिंग कर सकेंगे. इसकी जानकारी खुद मार्क जकरबर्ग ने लाइव इवेंट के दौरान दी है. 

Ray-Ban Meta (Gen 2) भी हुआ अनवील 

Meta ने मौजूदा रे-बेन मेटा ग्लासेस का अपडेटेड वर्जन भी लॉन्च किया, जिसका नाम Ray-Ban Meta (Gen 2) है. इसमें स्मार्ट डिस्प्ले का फीचर नहीं है. इसकी मदद से 3K Ultra HD video वीडियो रिकॉर्डिंक की जा सकेगी. साथ ही इसमें न्यू 'कन्वर्सेशन फोकस' फीचर को दिया है, जिसकी मदद से बैकग्राउंड से आने वाली गैर जरूरी आवाज कम हो जाती हैं और कॉलिंग के दौरान शख्स जो बोल रहा है उस वॉल्यूम को बढ़ा देता है. इस न्यू मॉडल की कीमत 379 अमेरिकी डॉलर (करीब 33,295 रुपये) है.

एथलीट्स के लिए Oakley Meta Vanguard

मेटा ने एथलीट्स को ध्यान में रखते हुए भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च किया है, जिसका नाम Oakley Meta Vanguard है. इसके सेंटर में कैमरा दिया गया है, जिसकी मदद से वाइल्ड व्यू कैप्चर कर सकेंगे. इसमें Garmin डिवाइस को इंटीग्रेट किया है, जो आपको रियल टाइम वर्कआउट फीडबैक भी देता है. इसकी कीमत 499 अमेरिकी डॉलर है. 

