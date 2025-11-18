देसी कंपनी लाई गजब ऑफर, फोन खरीदने से पहले कर पाएंगे यूज, घर पर मिलेगी सर्विस

देसी मोबाइल फोन ब्रांड Lava ने एक खास ऑफर का ऐलान किया है. कंपनी जल्द ही अपने फ्लैगशिप स्मार्टफोन Lava Agni 4 को लॉन्च करने वाली है. लॉन्च से पहले कंपनी Lava Agni 4 का अर्ली एक्सेस लोगों को दे रही है. यानी आप खरीदने से पहले इस फोन को इस्तेमाल कर सकेंगे.
ब्रांड ने इस पूरे कैंपेन को Demo@Home नाम दिया है. इसके तहत लावा की टीम फोन खरीदने से पहले घर पर Agni 4 को उपलब्ध कराएगी. यहां आपको हैंडसेट इस्तेमाल करने का मौका मिलेगा. आप उसका डिजाइन और उसकी क्षमताओं को चेक कर पाएंगे. इसके बाद अगर फोन पसंद आता है, तो आप उसे खरीद सकते हैं.
ये स्मार्टफोन 20 नवंबर को लॉन्च होने वाला है. हालांकि, कंपनी चुनिंदा शहरों में ही Demo@Home सर्विस का ऐक्सेस दे रही है. 20 नवंबर से 24 नवंबर के बीच आप बेंगलुरू, दिल्ली और मुंबई में Demo@Home को इस्तेमाल कर सकेंगे. कस्टमर्स को इस सर्विस के लिए रजिस्टर करना होगा.
यह भी पढ़ें: नया फोन खरीदना है तो रुक जाइए... आ रहे OnePlus से लेकर Lava तक के दमदार फोन्स
ये इनवाइट ऑनली एक्सपीरियंस है. चुनिंदा लोगों को कंपनी की ओर से संपर्क किया जाएगा. उन्हें फोन का एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस दिया जाएगा. कंपनी का कहना है कि कंज्यूमर को इसके बाद फोन खरीदना जरूरी नहीं होगा.
रिपोर्ट्स की मानें, तो Lava Agni 4 की कीमत 30 हजार रुपये तक हो सकती है. इसमें 6.67-inch का AMOLED डिस्प्ले दिया जाएगा, जो 1.5K रेज्योलूशन और 120Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें MediaTek Dimensity 8350 प्रोसेसर दिया जा सकता है.
यह भी पढ़ें: Lava Blaze Dragon 5G लॉन्च, 50MP कैमरा और 5000mAh बैटरी, 10 हजार से कम है दाम
डिवाइस LPDDR5X RAM यानी फास्ट रैम और UFS 4.0 स्टोरेज (लेटेस्ट स्टोरेज चिप) के साथ आएगा. फोन में डुअल रियर कैमरा सेटअप दिया जा सकता है, जिसका प्राइमरी लेंस 50MP का है. सेकेंडरी कैमरा 8MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस होगा.
फ्रंट में कंपनी 50MP का सेल्फी कैमरा दे सकती है. कनेक्टिविटी की बात करें, तो इसमें USB 3.2 और Wi-Fi 6E जैसे फीचर्स मिलेंगे. डिवाइस 5000mAh की बैटरी और फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ आएगा. इसमें 66W की फास्ट चार्जिंग मिल सकती है.