Lava SHARK 2 भारत में लॉन्च, मिलेगी 5000mAh की बैटरी और 50MP कैमरा, इतनी है कीमत

Lava ने भारत में अपना बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम SHARK 2 4G है. यह शार्क सीरीज का स्मार्टफोन है. इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी, 50MP का कैमरा और कई अच्छे फीचर्स दिए हैं.

Lava SHARK 2 की शुरुआती कीमत 6,999 रुपये है. यह हैंडसेट Eclipse Grey और Aurora Gold कलर में आता है. इस स्मार्टफोन को लावा रिटेल स्टोर से खरीदा जा सकेगा. इसको सिंगल वेरिएंट में लॉन्च किया है.

Lava SHARK 2 4G का डिस्प्ले

Lava SHARK 2 4G में 6.75-inch का डिस्प्ले दिया गया है, जो HD+ LCD स्क्रीन दिया है. इसमें 120Hz का रिफ्रेश रेट्स दिया है. इसमें फ्रंट पर 8MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. इस फोन में Android 15 मिलेगा. इसमें 1 साल के लिए एंड्रॉयड अपडेट और 2 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

Lava SHARK 2 4G का प्रोसेसर

लावा के इस हैंडसेट में 1.8 GHz Octa-Core UNISOC T7250 12nm प्रोसेसर का यूज किया है. इसके साथ Mali-G57 MP1 GPU का यूज किया है. इस हैंडसेट में 4GB RAM और 64GB की इंटरनल स्टोरेज मिलती है. जरूरत पड़ने पर 2TB तक का माइक्रोएसडी कार्ड लगा सकते हैं.

Lava SHARK 2 4G का कैमरा सेटअप

लावा के इस स्मार्टपोन में बैक पैनल पर ट्रिपल रियर कैमरा सेंसर दिए हैं. इनमें से एक 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है. सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए 8MP का कैमरा दिया है.

Lava SHARK 2 4G की बैटरी और अन्य फीचर्स

Lava के इस स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, जिसके साथ 18W का चार्जर मिलता है. इसमें USB Type-C और बॉक्स में 10W का चार्जर मिलता है. यह एक डुअल सिम स्मार्टफोन है. इस स्मार्टफोन साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है.

