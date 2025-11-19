scorecardresearch
 

Kodak MotionX TV सीरीज लॉन्च, कम दाम में मिलेगी बड़ी स्क्रीन, इतनी है कीमत

Kodak MotionX TV भारतीय बाजार में लॉन्च हो गया है. इस टीवी सीरीज में आपको तीन स्क्रीन साइज का ऑप्शन मिलेगा. कंपनी ने इस टीवी सीरीज को 55-inch, 65-inch और 75-inch साइज में लॉन्च किया है. अगर आप कम बजट में एक बड़ी स्क्रीन वाला टीवी चाहते हैं, तो इस सीरीज को ट्राई कर सकते हैं. आइए जानते हैं Kodak MotionX TV की खास बातें.

Kodak MotionX TV सीरीज में तीन स्क्रीन साइज का विकल्प मिलता है. (Photo: Kodak)
Kodak ने भारतीय बाजार में अपनी नई स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने नई MotionX सीरीज को लॉन्च किया है, जो 55-inch, 65-inch और 75-inch स्क्रीन साइज में उपलब्ध होगी. इसमें QLED 4K डिस्प्ले मिलेगा, जो HDR10+ और Dolby Vision सपोर्ट के साथ आएगा. 

इस सीरीज के टीवी में 70W का Dolby Audio स्टीरियो बॉक्स स्पीकर मिलेगा. ये टीवी 120Hz रिफ्रेश रेट, VRR और ALLM जैसे फीचर्स के साथ आता है, जो इसे गेमर्स और स्पोर्ट्स फैन के लिए बेहतरीन विकल्प बनाता है. आइए जानते हैं इसकी कीमत और दूसरी खास बातें. 

कितनी है कीमत? 

Kodak MotionX TV सीरीज को कंपनी ने तीन स्क्रीन साइज ऑप्शन में लॉन्च किया है. टीवी के 55-inch स्क्रीन साइज वाले वेरिएंट की कीमत 31,999 रुपये है. वहीं 65-inch स्क्रीन साइज वाले वेरिएंट की कीमत 43,999 रुपये है, जबकि 75-inch वाले QLED TV को आप 64,999 रुपये में खरीद सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: Acerpure ने लॉन्च किया है 100-inch का Smart TV, इतने रुपये है कीमत

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Kodak MotionX TV सीरीज में QLED 4K डिस्प्ले मिलता है, जो HDR10+ और Dolby Vision के साथ आता है. इसमें गेमिंग और स्पोर्ट्स कंटेंट के लिए MEMC, VRR और ALLM जैसे फीचर्स दिए गए हैं. ये डिवाइस गूगल टीवी ओएस पर काम करता है. इसमें Netflix, Prime Video, JioHotstar और Apple TV जैसे प्लेटफॉर्म प्री-इंस्टॉल्ड मिलते हैं. 

यह भी पढ़ें: दीवार बन जाएगी 100-inch की Smart TV, 5 हजार रुपये से कम होगा खर्च

स्क्रीन 550 Nits की ब्राइटनेस के साथ आती है. इनमें 70W का साउंड आउटपुट मिलता है, जिसकी मदद से आपको थिएटर जैसा एक्सपीरियंस मिलेगा. टीवी में 2GB RAM और 32GB स्टोरेज जैसे फीचर्स मिलेंगे. Kodak MotionX TV सीरीज में MT9062 प्रोसेसर दिया गया है. 

टीवी में डुअल बैंड Wi-Fi, ब्लूटूथ 5.0 और HDMI व USB पोर्ट्स मिलते हैं. ये टीवी बेजललेस AirSlim डिजाइन के साथ आता है. इस टीवी को आप एक्सक्लूसिव फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं.

