Kodak Matrix Smart TV लॉन्च, सस्ते में खरीद सकते हैं, 17 हजार से शुरू है कीमत

Kodak Matrix स्मार्ट टीवी सीरीज लॉन्च हो गई है. इस सीरीज में कंपनी ने चार स्क्रीन साइज ऑप्शन को जोड़ा है. आप 43-inch से लेकर 65-inch तक के स्क्रीन साइज में Kodak Matrix Smart TV को खरीद सकते हैं. ये सीरीज बेजल-लेस डिजाइन के साथ आती है. इसमें 60W का साउंड आउटपुट मिलेगा. आइए जानते हैं इनकी डिटेल्स.

Kodak Matrix Smart TV चार स्क्रीन साइज ऑप्शन में आता है. (Photo: Kodak)
Kodak ने अपनी लेटेस्ट स्मार्ट टीवी सीरीज को लॉन्च कर दिया है. कंपनी की लेटेस्ट Matrix सीरीज स्मार्ट टीवी में चार स्क्रीन साइज का ऑप्शन मिलता है. ये कंपनी की लेटेस्ट QLED Google TV सीरीज है. इसमें 43-inch, 50-inch, 55-inch और 65-inch स्क्रीन साइज का विकल्प मिलेगा. 

ब्रांड के लेटेस्ट टीवी को कंपनी ने कम बजट वाले यूजर्स को टार्गेट करते हुए लॉन्च किया है. इस टीवी सीरीज की कीमत 20 हजार रुपये से कम बजट में शुरू होती है. इनमें कंपनी ने बेजल-लेस डिजाइन और प्रीमियम QLED डिस्प्ले का इस्तेमाल किया है. आइए जानते हैं इन टीवी की कीमत और दूसरी डिटेल्स. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

Kodak के लेटेस्ट स्मार्ट टीवी में स्लीक बेजल-लेस डिजाइन मिलेगा. इसमें प्रीमियम QLED 4K डिस्प्ले दिया गया है जो HDR 10+ के साथ आते हैं. टीवी में Dolby Atmos और Dolby Digital+ का सपोर्ट मिलता है. इस सीरीज के टीवी में चार स्पीकर का इस्तेमाल किया गया है, जो 60W का साउंड आउटपुट ऑफर करता है.

यह भी पढ़ें: Thomson के दो सस्ते QLED Smart TV लॉन्च, 20 हजार से कम में मिलेगी 50-inch की स्क्रीन

ये सभी टीवी Google TV पर काम करते हैं और इसमें गूगल असिस्टेंट का सपोर्ट मिलता है. इसमें क्रोमकास्ट और एयरप्ले बिल्ट-इन का सपोर्ट दिया गया है. इस पर Netflix, Prime Video, Disney+ Hotstar, Zee5 और दूसरे OTT प्लेटफॉर्म्स का एक्सेस मिलेगा. 

कितनी है कीमत? 

Kodak QLED Smart TV चार स्क्रीन साइज में आते हैं. स्मार्ट टीवी का 43-inch स्क्रीन साइज वाला वेरिएंट 18,799 रुपये में आता है. वहीं 50-inch स्क्रीन साइज वाले वेरिएंट की कीमत 23,999 रुपये, 55-inch स्क्रीन साइज वाले वेरिएंट की कीमत 27,649 रुपये और 65-inch स्क्रीन साइज वाले वेरिएंट की कीमत 37,999 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: घर की दीवार बन जाएगी Smart TV, बड़े काम का है ये सस्ता गैजेट

कंज्यूमर्स इन सभी को 10 परसेंट के डिस्काउंट पर खरीद सकते हैं. ये डिस्काउंट Axis और ICICI बैंक क्रेडिट व डेबिट कार्ड पर मिल रहा है. इन्हें आप Flipkart से खरीद सकते हैं. डिस्काउंट के बाद इस सीरीज की कीमत 16,999 रुपये से शुरू होती है.

