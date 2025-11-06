AI की वजह से एग्जाम में फेल हो गईं ये मशहूर सेलिब्रिटी, आप भी तो नहीं कर रहे ये काम

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का बहुत से लोग यूज कर रहे हैं. कई लोग तो इसकी मदद से पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी भी करते हैं. मशहूर सेलिब्रिटी किम कर्दाशियान ने बताया है कि AI की वजह से वे अपने लॉ टेस्ट में फेल हो चुकी हैं.
एक न्यू वीडियो में टीवी स्टार ने बताया है कि एक एग्जाम की तैयारी के लिए उन्होंने ओपन AI के ChatGPT का यूज किया. चैटजीपीटी ने उनको सारे जवाब गलत दिए और उसकी वजह से वे एग्जाम में फेल हो गईं. हालांकि बाद उन्होने फाइनल एग्जाम को पास कर लिया.
कानून की पढ़ाई कर रहीं हैं किम कार्दशियन
किम कार्दशियन 2019 से एक नॉन ट्रेडिशनल प्रोग्राम की मदद से कानून की पढ़ाई कर रहीं हैं. साल 2021 में उन्होंने बेबी बार एग्जाम को पास किया और इस साल मई में अपनी लॉ डिग्री पूरी कर चुकी हैं.
फिर उन्होंने जुलाई में बार काउंसिल की मेंबरशिप के लिए एग्जाम दिया और अभी वह रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं. ये जानकारी एंटरटेनमेंट वीकली ने अपनी रिपोर्ट से मिली है.
लाई डिटेक्टर के दौरान पूछे गए सवाल
वैनिटी फेयर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेलेब्रिटीज को लाई डिटेक्टर के प्रोसेस को पार करना पड़ता है. इसमें सेलिब्रिटीज से कुछ सावल किए जाते हैं. लाई डिटेक्टर के इस प्रोसेस में सिंगर और एक्टर तेयाना टेलर से किम कार्दशियन से सवाल किए कि क्या वे AI को दोस्त मानती हैं?
किम कार्दशियन ने कहा-AI दे रहा था गलत जवाब
किम कार्दशियन हंसते हुए बोलीं नहीं. फिर उन्होंने कहा कि वे इसको एक लीगल एडवाइजर के रूप में यूज़ करती हैं. फिर उन्होंने आगे बताया कि वह पढ़ाई के दौरान अक्सर अपने नोट्स की तस्वीर लेकर ChatGPT को भेज देतीं और जवाब मांगती. हालांकि ChatGPT गलत जवाब देता था. फिर उन्होंने कहा कि इसकी वजह से वे कई बार टेस्ट में फेल तक हो चुकी हैं.
एक्सपर्ट देते हैं ये सलाह
दुनियाभर में बहुत से स्टूडेंट और प्रोफेशनल लोग ChatGPT या अन्य किसी AI का यूज पढ़ाई में करते हैं. लेकिन बहुत से एक्सपर्ट मना करते हैं कि पढ़ाई और रिसर्च आदि में पूरी तरह से AI पर निर्भरता नुकसान पहुंचा सकती है. AI से पूछी गई बातों पर पूरी तरह से निर्भरता सही नहीं है.