scorecardresearch
 

Feedback

AI की वजह से एग्जाम में फेल हो गईं ये मशहूर सेलिब्रिटी, आप भी तो नहीं कर रहे ये काम

मशहूर सेलिब्रिटी किम कार्दशियन ने AI को फिर से सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है. एक टीवी शो के दौरान किम कार्दशियन ने बताया है कि ChatGPT यूज करने की वजह से वे कई बार एग्जाम में फेल हो चुकी हैं. वे लंबे समय से कानून की पढ़ाई कर रही हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं.

Advertisement
X
किम कार्दशियन साल 2019 से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं. (Photo: AP)
किम कार्दशियन साल 2019 से लॉ की पढ़ाई कर रही हैं. (Photo: AP)

आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस (AI) का बहुत से लोग यूज कर रहे हैं. कई लोग तो इसकी मदद से पढ़ाई और एग्जाम की तैयारी भी करते हैं. मशहूर सेलिब्रिटी किम कर्दाशियान ने बताया है कि AI की वजह से वे अपने लॉ टेस्ट में फेल हो चुकी हैं.  

एक न्यू वीडियो में टीवी स्टार ने बताया है कि एक एग्जाम की तैयारी के लिए उन्होंने ओपन AI के ChatGPT का यूज किया. चैटजीपीटी ने उनको सारे जवाब गलत दिए और उसकी वजह से वे एग्जाम में फेल हो गईं. हालांकि बाद उन्होने फाइनल एग्जाम को पास कर लिया.

कानून की पढ़ाई कर रहीं हैं किम कार्दशियन

सम्बंधित ख़बरें

OpenAI ने लॉन्च किया Atlas ब्राउजर (Photo: ITG)
कोई खोज रहा UPI ऑप्शन, किसी का पेमेंट अप्रूवल रुका, ट्रेंड हुआ ChatGPT GO  
फ्री या कंपनी की कोई नई ट्रिक? ChatGPT का महंगा प्लान लेने से पहले जानें ये बातें 
ChatGPT
फ्री हुआ ChatGPT का महंगा प्लान, सिंपल है क्लेम का तरीका  
Chatgpt_GO_Trending
UPI कंफर्म, फिर भी सब्सक्रिप्शन नहीं ChatGPT Go क्लेम करते फंसे भारतीय यूजर्स  
Chat_GPT_Plan_Free
कल से मुफ्त मिलेगा ChatGPT Go, यूजर्स के बचेंगे इतने पैसे! 

किम कार्दशियन 2019 से एक नॉन ट्रेडिशनल प्रोग्राम की मदद से कानून की पढ़ाई कर रहीं हैं. साल 2021 में उन्होंने बेबी बार एग्जाम को पास किया और इस साल मई में अपनी लॉ डिग्री पूरी कर चुकी हैं.

फिर उन्होंने जुलाई में बार काउंसिल की मेंबरशिप के लिए एग्जाम दिया और अभी वह रिजल्ट का इंतजार कर रही हैं. ये जानकारी एंटरटेनमेंट वीकली ने अपनी रिपोर्ट से मिली है.

यह भी पढ़ें: UPI कंफर्म, फिर भी सब्सक्रिप्शन नहीं ChatGPT Go क्लेम करते फंसे भारतीय यूजर्स

Advertisement

लाई डिटेक्टर के दौरान पूछे गए सवाल 

वैनिटी फेयर का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें सेलेब्रिटीज को लाई डिटेक्टर के प्रोसेस को पार करना पड़ता है. इसमें सेलिब्रिटीज से कुछ सावल किए जाते हैं. लाई डिटेक्टर के इस प्रोसेस में सिंगर और एक्टर तेयाना टेलर से किम कार्दशियन से सवाल किए कि क्या वे  AI को दोस्त मानती हैं? 

किम कार्दशियन ने कहा-AI दे रहा था गलत जवाब 

किम कार्दशियन हंसते हुए बोलीं नहीं. फिर उन्होंने कहा कि वे इसको एक लीगल एडवाइजर के रूप में यूज़ करती हैं. फिर उन्होंने आगे बताया कि वह पढ़ाई के दौरान अक्सर अपने नोट्स की तस्वीर लेकर ChatGPT को भेज देतीं और जवाब मांगती. हालांकि ChatGPT गलत जवाब देता था. फिर उन्होंने कहा कि इसकी वजह से वे कई बार टेस्ट में फेल तक हो चुकी हैं. 

यह भी पढ़ें: कोई खोज रहा UPI ऑप्शन, किसी का पेमेंट अप्रूवल रुका, सोशल मीडिया पर ट्रेंड हुआ ChatGPT GO

एक्सपर्ट देते हैं ये सलाह 

दुनियाभर में बहुत से स्टूडेंट और प्रोफेशनल लोग ChatGPT या अन्य किसी AI का यूज पढ़ाई में करते हैं. लेकिन बहुत से एक्सपर्ट मना करते हैं कि पढ़ाई और रिसर्च आदि में पूरी तरह से AI पर निर्भरता नुकसान पहुंचा सकती है. AI से पूछी गई बातों पर पूरी तरह से निर्भरता सही नहीं है. 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    Chapra Vidhan Sabha
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    लव राशिफल
    Bihar Election Result 2025
    आज का राशिफल
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    आर्थिक राशिफल
    Karakat Election
    Bihar Election 2025
    Raghopur Election
    Gopalganj Election
    Mahua Chunav
    Alinagar MLA
    Mokama Election
    Buxar Election
    करियर राशिफल
    Advertisement