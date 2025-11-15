scorecardresearch
 

कौन हैं John Ternus? जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं Apple CEO

Apple के अगले CEO की चर्चा तेज हो गई है. माना जा रहा है कि टिम कुक अगले साल ऐपल सीईओ पद को छोड़ सकते हैं. उनकी जगह जॉन टर्नस को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है. हालांकि, इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है. जॉन ने साल 2001 में ऐपल को जॉइन किया था और फिलहाल सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (हार्डवेयर इंजीनियरिंग) हैं.

जॉन टेर्नस को ऐपल का अगला CEO बनाया जा सकता है. (Photo: Apple)
Apple जल्द ही अपने नए CEO के नाम का ऐलान कर सकती है. रिपोर्ट्स की मानें तो Apple CEO Tim Cook अगले साल अपना पद छोड़ सकते हैं. उनकी जगह जॉन टर्नस (John Ternus) ले सकते हैं. 50 साल के जॉन टर्नस ऐपल CEO की रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं. 

हालांकि, अभी तक उनके नाम पर आधिकारिक मोहर नहीं लगी है. टिम कुक ही अभी ऐपल के सीईओ हैं. जॉन के पास टेक्निकल एक्सपर्टी है और उनके पास ऐपल में काम करने का दो दशक का एक्सपीरियंस है. इन्हीं काबिलीयत के आधार पर उन्हें ऐपल के अगले CEO के रूप में एक मजबूत दावेदार माना जा रहा है. 

कौन हैं जॉन टर्नस? 

जॉन टर्नस फिलहाल ऐपल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट (हार्डवेयर इंजीनियरिंग) हैं. उनके पास ऐपल की सभी हार्डवेयर टीम की जिम्मेदारी है, जिसमें iPhone, iPad, Mac और AirPods भी शामिल हैं. 50 साल के जॉन को टिम कुक का उत्तराधिकारी माना जा रहा है. 

यह भी पढ़ें: Apple से होने वाली है Tim Cook की विदाई? कंपनी चुनने वाली है नया CEO

ऐपल के साथ उनका सफर 

जॉन टर्नस ने साल 2001 में ऐपल के साथ अपना सफर शुरू किया था. उन्होंने यहां प्रोडक्ट डिजाइन टीम को जॉइन किया था. सफलता की सीढ़ी चढ़ते हुए साल 2013 में उन्हें हार्डवेयर इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी मिली. साल 2021 में उन्हें प्रमोट करते हुए सीनियस वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, जिसके बाद से वो हार्डवेयर इंजीनियरिंग डिवीजन के प्रमुख बने हुए हैं. 

यह भी पढ़ें: एपल के CEO टिम कुक से मिली अमिताभ की नातिन नव्या, मां श्वेता बच्चन ने किया रिएक्ट

पिछले कुछ सालों में वो ऐपल के इवेंट्स में नजर आने वाला प्रमुख चेहरा बन गए हैं. उनकी बढ़ती मौजूदगी को संकेत के रूप में देखा जा रहा है. माना जा रहा है कि ऐपल उन्हें लीडरशिप रोल के लिए तैयार कर रही है. अब देखना होगा कि ऐपल उनके CEO बनने का आधिकारिक ऐलान कब करती है.

टिम कुक कहां जा रहे हैं? 

Apple CEO Tim Cook पिछले 14 साल से इस पद को संभाल रहे है. उनकी उम्र अब 65 साल हो गई है. माना जा रहा है कि टिम कुछ अब रिटायर होने वाले हैं. उन्हें 24 अगस्त 2011 को ऐपल का सीईओ बनाया गया था. स्टीव जॉब्स के बाद ऐपल के ऊंचाई तक ले जाने का क्रेडिट टिम कुक को ही दिया जाता है. टिम कुक की लीडरशिप में कंपनी ने ना सिर्फ हार्डवेयर सेक्टर में सफलता हासिल की है. बल्कि सर्विस बिजनेसेस सेक्टर में भी मजबूत हुई है.

