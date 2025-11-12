20 हजार का पॉकेट! Apple ने लॉन्च किया एक ऐसा प्रोडक्ट जिससे सोशल मीडिया पर मचा बवाल

Apple अपने महंगे और सॉलिड प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है. लेकिन कई बार कंपनी कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करती है जिसकी वजह से कंपनी की खूब ट्रोलिंग होती है.

एक बार कंपनी ने सफ़ाई करने वाला कपड़ा लॉन्च किया था जो 1900 रुपये का था. हाल ही में iPhone 17 सीरीज़ के साथ कंपनी ने क्रॉस बॉडी आईफ़ोन स्ट्रैप लॉन्च किया था जिसकी क़ीमत भी लगभग 6000 रुपये थी. अब कंपनी ने iPhone लॉन्च किया है जो लगभग 20 हज़ार रुपये का है.

iPhone पॉकेट दरअसल एक निटेड बैग है जिसे आप पहन सकते हैं और उसमें फ़ोन रख सकते हैं. कंपनी ने इसे जैपनीज़ डिज़ाइनर Issey Miyake के साथ कॉलैबोरेशन में बनाया है. इसकी क़ीमत 229.95 अमेरिकी डॉलर रखी गई है. इसे ब्लैक, ब्लू और ब्राउन कलर वेरिएंट्स में लॉन्च किया गया है.

Apple ने कहा है कि ये 3D निटेड डिज़ाइन कपड़े एक पीस से बनाया गया है और इसका आईडिया कंपनी को आपके लिए एडिशनल पॉकेट बनाने के लिए आया है. कंपनी ने कहा है कि इसमें iPhone और दूसरे छोटे आइटम्स रखे जा सकते हैं.

दिलचस्प ये है कि इसमें किसी तरह का कोई टेक नहीं है. ये एक नॉर्मल बैग की तरह है जो लोग ट्रैवल के दौरान पासपोर्ट और दूसरी छोटी, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ रखने के लिए कैरी करते हैं. इसमें किसी तरह का कोई स्मार्ट फीचर भी नहीं है.

सोशल मीडिया पर ऐपल के इस प्रोडक्ट को लेकर खूब बवाल मचा है. कुछ यूजर्स इसे अजीबोगरीब बता रहे हैं तो कुछ का मानना है कि ऐपल किसी भी सस्ती चीज को महंगा करके बेच सकता है और वो प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक भी हो जाता है.

ऐपल ने इसे भारत में लॉन्च नहीं किया है और शायद ये यहां कभी आए भी नहीं. हालांकि जितने भी अजीबोगरीब प्रोडक्ट्स ऐपल लॉन्च करता आया है वो सब आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं. ये कंपनी की ब्रांड वैल्यू भी दर्शाता है.

यह पहला मौका नहीं है जब ऐपल ने इस तरह का प्रोडक्ट लॉन्च किया है. इससे पहले भी कंपनी अजीबोगरीब प्रोडक्ट लॉन्च करती है जिससे टेक्नोलॉजी या इलेक्ट्रॉनिक्स से कोई लेना देना नहीं होता. आपकी क्या राय है? कॉमेन्ट में जरूर बताएंगे.

