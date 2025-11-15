scorecardresearch
 

Apple से होने वाली है Tim Cook की विदाई? कंपनी चुनने वाली है नया CEO

Apple CEO Tim Cook जल्द ही अपना पद छोड़ सकते हैं. 65 साल के टिम कुक पिछले 14 साल से कंपनी के CEO पद पर काम कर रहे हैं. अब कंपनी ने अपना अगला CEO चुनने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. माना जा रहा है कि ऐपल अगले साल की शुरुआत में Apple के नए CEO के नाम का ऐलान कर सकती है. आइए जानते हैं पूरा मामला.

Apple CEO Tim Cook अगले साल रिटायर हो सकते हैं. (Photo: Reuters)
Apple ने अपना अगला CEO चुनने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है. फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, अगले साल ऐपल के CEO Tim Cook अपने पद को छोड़ सकते हैं. टिम के बाद ऐपल की कमान किसके हाथ में होगी इस पर कंपनी ने काम करना शुरू कर दिया है. 

अगला CEO कौन होगा, ये अभी साफ नहीं है. हालांकि, ऐपल के सीनियर वाइस प्रेसिटेंड (हार्डवेयर इंजीनियरिंग) John Ternus को इस पद का मुख्य दावेदार माना जा रहा है. फाइनेशियल टाइम्स अपनी रिपोर्ट में कई लोगों के हवाले से John Ternus को ऐपल के अगले सीईओ का दावेदार बताया है. 

इस मामले में ऐपल ने आधिकारिक रूप से फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी है. लगभग 14 साल तक ऐपल की जिम्मेदारी संभालने के बाद टिम कुक अब रिटार्यर हो सकते हैं. ऐपल अपने अगले CEO के नाम का ऐलान अगले साल की शुरुआत में कर सकती है. 

ऐपल के साथ Tim Cook का सफर

टिम कुक ने साल 2011 में स्टीव जॉब्स के पद छोड़ने के बाद ऐपल की कमान संभाली थी. बता दें कि टिम कुक ने साल 1998 में Apple को जॉइन किया था. उस वक्त कंपनी कई तरह की मुश्किलों से गुजर रही थी. स्टीव जॉब्स ने टिम कुक को ऐपल की ऑपरेशन टीम को नई दिशा में ले जाने के लिए हायर किया था. 

साल 2005 से 2011 तक उन्होंने कंपनी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी निभाई. इस दौरान उन्होंने iPod, MacBook, iPhone और iPad जैसे प्रोडक्ट्स की सप्लाई चेन को ग्लोबल स्टेज पर मजबूत किया. माना जाता है कि टिम कुक की वजह से ही ऐपल बड़े पैमाने पर प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर पाया. 

2011 में बने थे CEO

स्टीव जॉब्स की बीमारी के दौरान भी टिम कुक ने कंपनी के CEO के रूप में इंटेरिम भूमिका निभाई. 24 अगस्त 2011 को स्टीव जॉब्स ने टिम कुक को Apple का CEO अपॉइंट किया. टिम कुक की लीडरशिप में ऐपल ने कई बड़े मुकाम हासिल किए हैं.

कुक के CEO रहते हुए कंपनी ने Apple Watch, AirPods, M1, M2, M3 सिलिकॉन चिप्स, Apple Vision Pro जैसे नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है. इसके साथ ही ऐपल पहली कंपनी बनी जिसकी वैल्यूएशन 3 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंची. टिम की लीडरशिप में iCloud, Apple Music, Apple TV+, App Store जैसे सर्विस बिजनेसेस का विस्तार हुआ है. 

