AI पर Jio का बड़ा दांव, पर्सनल असिस्टेंट Riya सहित अब JioHotstar में जुड़ेंगे ये नए फीचर्स

JioHotstar पर जल्द ही कई नए फीचर्स मिलेंगे. ये फीचर्स AI पावर्ड होंगे, जो ऐप के यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर पाएंगे. कंपनी इस ऐप पर Riya वॉयस असिस्टेंट का फीचर जोड़ रही है. इसके अलावा रियल टाइम वॉयस डबिंग और JioLenZ जैसे फीचर्स मिलेंगे. आइए जानते हैं ये फीचर्स किस तरह से काम करेंगे और इनका फायदा क्या होगा.

JioHotstar पर जल्द ही चार नए AI फीचर्स मिलेंगे. (Photo: ITG)
रिलायंस ने पिछले हफ्ते हुई AGM में कई बड़े ऐलान किए हैं. इसमें से कुछ ऐलान JioHotstar के लिए हैं. ये कंपनी का OTT प्लेटफॉर्म है, जिसमें चार नए AI फीचर्स मिलेंगे. वॉयस असिस्टेंट से लेकर रियर टाइम डबिंग सर्विस तक आपको कई नए फीचर्स JioHotstar ऐप में मिलेंगे. 

जियो के चेयरमैन आकाश अंबानी ने जियो Riya वॉयस असिस्टेंट के बारे में बताया, 'हजारों घंटे के कंटेंट में से क्या देखें, ये पता लगाना मुश्किल हो सकता है. इसलिए हमने Riya को तैयार किया, जो हमारी वॉयस इनेबल सर्च असिस्टेंट है. ये कंटेंट को खोजना आसान बना देगी.'

क्या करेगा जियो का वॉयस असिस्टेंट?

उन्होंने बताया, 'Riya को आपके सोचने और बोलने के तरीके के हिसाब से डिजाइन किया गया है.' ये वॉयस असिस्टेंट नैचुरल लैंग्वेज इनपुट को समझ सकती है और उसके मुताबिक कंटेंट खोज सकती है. इसके साथ ही रियल टाइम वॉयस क्लोनिंग सर्विस को भी पेश किया गया है. 

ये फीचर JioHotstar ऐप में वॉयस प्रिंट के नाम से आएगा. इस नए फीचर की मदद से यूजर्स अपने पसंद के कंटेंट को अपनी लोकल भाषा में देख सकते हैं. ये सर्विस लिप-सिंक और AI वॉयस क्लोनिंग टेक्नोलॉजी की मदद से कंटेंट को ऐक्टर की ओरिजनल आवाज में डब कर सकती है. इसकी मदद से डब किया गया कंटेंट ओरिजनल जैसा ही होगा.

अलग-अलग एंगल से देख पाएंगे कंटेंट

इसके अलावा प्लेटफॉर्म पर JioLenZ फीचर मिलेगा. ये फीचर आपको किसी कंटेंट को अलग-अलग व्यूइंग एंगल से देखने की सुविधा ऑफर करेगा.  साथ ही कंपनी ने MaxView 3.0 का भी ऐलान किया है, जो JioHotstar पर कई रियल टाइम फीचर्स देगा.

इसकी मदद से लाइव स्कोरकार्ड, इंस्टैंट हाईलाइट, अलग-अलग भाषाओं और मल्टीपल कैमरा एंगल को एक्सप्लोर किया जा सकेगा. ये फीचर खासकर स्पोर्ट्स के कंटेंट के लिए होगा. हालांकि, ये सभी फीचर्स तब तक लाइव होंगे इस पर कंपनी ने कोई जानकारी नहीं दी है.

