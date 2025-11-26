scorecardresearch
 

iQOO 15 भारत में आज लॉन्च होगा, इसमें है 7000mAh की बैटरी, 100X जूम और बहुत कुछ

iQOO 15 भारत और ग्लोबल मार्केट में आज लॉन्च होने जा रहा है. इसमें क्वालकॉम का सबसे पावरफुल मोबाइल चिपसेट, 7000mAh की बैटरी, 100W का फास्ट चार्जर और 100X Zoom का सपोर्ट मिलेगा. आइए इसकी कीमत और अन्य स्पेसिफिकेशन्स के बारे में जानते हैं.

iQOO 15 में क्वालकॉम का लेटेस्ट और सबसे पावरफुल चिपसेट का यूज किया है. (Photo: iQOO.com)
iQOO आज भारत और ग्लोबल मार्केट में अपना पावरफुल स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रहा है. इस हैंडसेट का नाम iQOO 15 है. इस फ्लैगशिप फोन को लेकर कंपनी कुछ फीचर्स का खुलासा कर चुकी है और इसको बीते महीने चीन में भी लॉन्च किया जा चुका है. 

iQOO की तरफ से इस फ्लैगशिप स्मार्टफोन की बैटरी कैपिसिटी, डिजाइन, डिस्प्ले और ऑपरेटिंग सिस्टम का खुलासा किया जा चुका है. यह स्मार्टफोन Qualcomm के सबसे लेटेस्ट और पावरफुल चिपसेट Snapdragon 8 Elite Gen 5 के साथ भारत में लॉन्च होगा. 

iQOO 15 के लॉन्च की लाइव स्ट्रीमिंग देख सकेंगे 

आइकू 15 को आज भारत में दोपहर 12 बजे लॉन्च किया जाएगा. लॉन्च इवेंट की लाइव स्ट्रीमिंग iQOO India के 
ऑफिशियल यूट्यूब चैनलस, वेबसाइट और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा. इस स्मार्टफोन का मुकाबला वनप्लस 15 केसाथ होगा. 

iQOO 15 की संभावित कीमत 

iQOO 15 की ऑफिशियल कीमत का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया है कि इसकी शुरुआती कीमत 65 हजार-70 हजार रुपये तक हो सकती है. 

iQOO 15 के स्पेसिफिकेशन्स 

iQOO 15 में 2K रेजोल्युशन और 144Hz रिफ्रेश रेट्स का डिस्प्ले दिया जाएगा. चाइना में लॉन्च किए गए वेरिएंट में 6.85-inch Samsung M14 AMOLED डिस्प्ले का यूज किया है. स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो 94.37 परसेंट का है.  

यह भी पढ़ें: iQOO 15 की प्री-बुकिंग शुरू, फ्री मिलेंगे ईयरबड्स और एक साल की एक्स्ट्रा वारंटी

iQOO 15 का प्रोसेसर 

आइकू 15 में Snapdragon 8 Elite Gen 5 का यूज किया जाएगा, जिसको लेकर अमेरिकी चिपसेट मैन्युफैक्चरर खुद दावा कर चुका है कि यह मोबाइल सेगमेंट का सबसे पावरफुल चिपसेट है. iQOO 15 के साथ Q3 सुपर कंप्यूटिंग चिप का भी यूज किया जाएगा. 

iQOO 15 का कैमरा सेटअप 

iQOO 15 के चाइनीज वेरिएंट में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. इसमें 50-Megapixel का प्राइमरी कैमरा सेंसर, 50MP का पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर दिया है, जो 100x Zoom सपोर्ट के साथ आता है. तीसरा कैमरा 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया है. इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है. 

यह भी पढ़ें: iQOO 15 लॉन्च से पहले लीक हुई कीमत, 26 नवंबर को हो रहा है भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स

iQOO 15 की बैटरी और चार्जर 

iQOO 15 में 7000mAh की बैटरी और 100W का फास्ट चार्जर मिलेगा. इसके अलावा 40W का फास्ट वायर्ड चार्जर भी मिलेगा. हालांकि अभी ये नहीं बताया है कि फुल चार्जिंग में कितना टाइम लगेगा. 

