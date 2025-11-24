iQOO 15 लॉन्च से पहले लीक हुई कीमत, 26 नवंबर को हो रहा है भारत में लॉन्च, जानिए फीचर्स

iQOO का अगला फ़्लैगशिप iQOO 15 का ग्लोबल डेब्यू 26 नवंबर को हो रहा है. ग्लोबल लॉन्च से पहले इस फ़ोन की क़ीमत लीक हो गई है. दरअसल एक लीक में दावा किया गया है कि ये फ़ोन कुछ समय के लिए Amazon India की वेबसाइट पर लिस्ट किया गया था जहां से इसकी क़ीमत लीक हो गई.

टिप्सटर के मुताबिक़ iQOO 15 के 12GB रैम और 256GB स्टोरेज वेरिएंट की क़ीमत भारत में 72,999 रुपये हो सकती है, जबकि इसके टॉप वेरिएंट की क़ीमत 79,999 रुपये होगी. ज़ाहिर है लॉन्च से पहले कंपनी की तरफ़ से क़ीमत का कोई भी ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन नहीं है.

iQOO 15 दो कलर वेरिएंट्स में आ सकता है. इसमें लेजेंड और ऐल्फा शामिल हैं. ग़ौरतलब है कि ये फ़ोन चीन में लॉन्च हो चुका है, इसलिए इस फ़ोन के स्पेसिफिकेशन्स क्या होंगे इसका अंदाजा है. हालांकि इंडियन वेरिएंट में कुछ बदलाव भी किया जा सकता है.

iQOO 15 के चीनी वेरिएंट में 6.85 इंच की 2K डिस्प्ले दी गई है. इसके साथ ही 144Hz की रिफ़्रेश रेट का सपोर्ट है और यहां AMOLED पैनल यूज़ किया गया है.

iQOO 15 में Qualcomm का लेटेस्ट फ्लैगशिप चिपसेट यानी Snapdragon 8 Elite Gen 5 चिपसेट दिया गया है. इसके साथ ही Adreno 840 GPU सपोर्ट है.

iQOO 15 के चीनी वेरिएंट में 16GB तक रैम दिया गया है और मैक्सिमम 1TB तक का स्टोरेज वेरिएंट है. भारत में 1TB स्टोरेज वेरिएंट लॉन्च होगा या नहीं ये देखना दिलचस्प होगा.

GSM Arena वेबसाइट के मुताबिक़ iQOO 15 में ट्रिपल रियर कैमरा दिया जाएगा. प्राइमरी लेंस 50 मेगापिक्सल का होगा, 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस और 50 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस होगा. सेल्फी के लिए इसमें 32 मेगापिक्सल का कैमरा होगा.

iQOO 15 के चीनी वेरिएंट में 7,000mAh की बैटरी दी गई है और इसके साथ 100W वायर्ड चार्ज सपोर्ट है, जबकि 40W वायरलेस चार्ज सपोर्ट दिया गया है.

