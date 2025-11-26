scorecardresearch
 

Feedback

iQOO 15 भारत में लॉन्च, 7000mAh बैटरी और 50MP के तीन कैमरे, मिलेगा 8 हजार का डिस्काउंट

चीनी स्मार्टफोन ब्रांड iQOO ने भारतीय बाजार में अपना नया फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने iQOO 15 को लॉन्च किया है, जो ब्रांड का फ्लैगशिप डिवाइस है. ये फोन 7000mAh की बैटरी और 50MP के ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ आता है. हैंडसेट में 32MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है. आइए जानते हैं iQOO 15 की कीमत और दूसरे खास फीचर्स.

Advertisement
X
iQOO 15 में 7000mAh की बैटरी और 100W की चार्जिंग मिलती है. (Photo: iQOO)
iQOO 15 में 7000mAh की बैटरी और 100W की चार्जिंग मिलती है. (Photo: iQOO)

iQOO ने भारतीय बाजार में अपना लेटेस्ट फ्लैगशिप फोन लॉन्च कर दिया है. कंपनी ने iQOO 15 को भारत में लॉन्च किया है, जो Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आता है. भारत से पहले कंपनी ने इस फोन को अपने घरेलू मार्केट चीन में लॉन्च किया था. ये फोन Android 16 पर बेस्ड OriginOS के साथ आता है. 

इस फोन में AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट करता है. इसके अलावा कंपनी ने 50MP के मेन लेंस वाला ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है. ये स्मार्टफोन गेमर्स के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है. आइए जानते हैं इसकी डिटेल्स. 

क्या हैं स्पेसिफिकेशन्स? 

iQOO 15 में 6.85-inch का AMOLED डिस्प्ले मिलेगा, जो 144Hz रिफ्रेश रेट सपोर्ट के साथ आता है. स्मार्टफोन Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर के साथ आएगा. इसमें Q3 सुपर कंप्यूटिंग चिप भी मिलेगी. फोन LPDDR5x Ultra RAM और UFS 4.1 स्टोरेज के साथ आता है. 

सम्बंधित ख़बरें

Vivo X Fold 5
Vivo-iQOO यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट, खत्म होगी Funtouch OS की कहानी  
iQOO Z10R
iQOO Z10R भारत में लॉन्च, 5700mAh की बैटरी और 50MP कैमरा, इतनी है कीमत  
iQOO 15
7000mAh बैटरी वाला सबसे पावरफुल फोन लॉन्च, इतनी है कीमत  
Oakley Meta HSTN
Meta के नए AI स्मार्ट ग्लासेस भारत में लॉन्च, चश्मे से होगी रिकॉर्डिंग और कॉलिंग 
Huawei Watch GT 6 Pro
चीनी कंपनी ने भारत में लॉन्च की ECG वाली स्मार्टवॉच, इतनी है कीमत  

यह भी पढ़ें: भारत में iQOO ला रहा पावरफुल फोन, 10 मिनट में हो जाता है 40% चार्ज, ये हैं फीचर्स

ऑप्टिक्स की बात करें, तो स्मार्टफोन में 50MP का मेन लेंस, 50MP का टेलीफोटो लेंस और 50MP का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस मिलेगा. फोन 100X डिजिटल जूम के साथ आएगा. इसमें 32MP का सेल्फी कैमरा दिया जाएगा. स्मार्टफोन को पावर देने के लिए 7000mAh की बैटरी दी गई है, जो 100W की चार्जिंग सपोर्ट करती है. इसमें 40W की वायरलेस चार्जिंग भी मिलती है. 

Advertisement

कितनी है कीमत? 

iQOO 15 भारत में 72,999 रुपये की शुरुआती कीमत पर लॉन्च हुआ है. ये कीमत फोन के 12GB RAM + 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. फोन का 16GB RAM + 512GB स्टोरेज वेरिएंट 79,999 रुपये में लॉन्च हुआ है. हैंडसेट पर इंट्रोडक्टरी ऑफर मिल रहा है. 

यह भी पढ़ें: iQOO Z10 Lite 5G भारत में लॉन्च, 9,999 रुपये के फोन में मिल रहे कई दमदार फीचर्स

इस ऑफर के तहत आप 8000 रुपये की बचत कर सकते हैं. फोन पर 7 हजार का बैंक ऑफर और एक हजार का कूपन डिस्काउंट मिल रहा है. 

डिस्काउंट के बाद स्मार्टफोन का बेस वेरिएंट 64,999 रुपये में मिलेगा, जबकि 16GB RAM वाले वेरिएंट की कीमत 71,999 रुपये हो जाएगी. इसकी सेल 1 दिसंबर से शुरू होगी और फोन ऐमेजॉन पर मिलेगा. कंपनी ने इसे दो कलर ऑप्शन- लेजेंड और अल्फा ब्लैक में लॉन्च किया है.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement