iPhone 17 सीरीज, iPhone Air और AirPods Pro 3 की सेल शुरू, मिलेगा इतने हजार का डिस्काउंट

iPhone 17 सीरीज, iPhone Air, Apple Watch Series 11 और AirPods Pro 3 की सेल आज यानी 19 सितंबर से शुरू हो रही है. कंपनी ने इन सभी प्रोडक्ट्स को 9 सितंबर को हुए Awe Dropping इवेंट में लॉन्च किया था. कल तक आप इन प्रोडक्ट्स को प्री-ऑर्डर कर सकते थे. आज से इनकी सेल शुरू होगी.

इन्हें आप ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट, ऐपल स्टोर, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन रिटेल्स से खरीद सकते हैं. ऐपल ने भारत में दो नए स्टोर्स ओपन किए गए हैं और ये डिवाइसेस सुबह 8 बजे से इन सभी स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे. भारत में ऐपल के अब कुल चार स्टोर- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और पुणे में हैं. इन सभी पर ऐपल के लेटेस्ट iPhone, वॉच और AirPods उपलब्ध होंगे.

कौन-कौन से प्रोडक्ट्स की सेल शुरू हो रही

iPhone 17

iPhone 17 Pro

iPhone 17 Pro Max

iPhone Air

Apple Watch Series 11

Apple Watch Ultra 3

Apple Watch SE 3

AirPods Pro 3

कितनी है कीमत

iPhone 17 की कीमत 82,900 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत फोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होती है. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को क्रमशः 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने इस बार सभी फोन्स को 256GB के बेस वेरिंट में लॉन्च किया है.

Apple Watch Series 11 की कीमत 46,900 रुपये है. ये कीमत 42mm वेरिएंट की है. Watch SE 3 का दाम 25,990 रुपये है. ये कीमत GPS वेरिएंट की है. वहीं Apple Watch Ultra 3 की कीमत 89,900 रुपये है. AirPods Pro 3 का प्राइस 25,900 रुपये है.

इन डिवाइसेस को आप ऐपल वेबसाइट से खरीद सकते हैं. इन पर 5000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. आप इन डिवाइसेस को EMI पर खरीद सकते हैं. शुरुआत में उन कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिन्होंने प्री-ऑर्डर किया होगा.

