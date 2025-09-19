scorecardresearch
 

Feedback

iPhone 17 सीरीज, iPhone Air और AirPods Pro 3 की सेल शुरू, मिलेगा इतने हजार का डिस्काउंट

iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max और iPhone Air आज से उपलब्ध होंगे. इन डिवाइसेस को कंपनी ने 9 सितंबर को लॉन्च किया था. इनके साथ कंपनी ने अपनी लेटेस्ट वॉच और एयरपॉड्स को भी लॉन्च किया था, जिन्हें आज से खरीदा जा सकेगा. सभी फोन्स ऐपल स्टोर, ऐपल की वेबसाइट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे.

Advertisement
X
Apple iPhone 17 Pro की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है. (Photo: Reuters)
Apple iPhone 17 Pro की कीमत 1,49,900 रुपये से शुरू होती है. (Photo: Reuters)

iPhone 17 सीरीज, iPhone Air, Apple Watch Series 11 और AirPods Pro 3 की सेल आज यानी 19 सितंबर से शुरू हो रही है. कंपनी ने इन सभी प्रोडक्ट्स को 9 सितंबर को हुए Awe Dropping इवेंट में लॉन्च किया था. कल तक आप इन प्रोडक्ट्स को प्री-ऑर्डर कर सकते थे. आज से इनकी सेल शुरू होगी. 

इन्हें आप ऐपल की आधिकारिक वेबसाइट, ऐपल स्टोर, प्रमुख ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स और ऑफलाइन रिटेल्स से खरीद सकते हैं. ऐपल ने भारत में दो नए स्टोर्स ओपन किए गए हैं और ये डिवाइसेस सुबह 8 बजे से इन सभी स्टोर्स पर उपलब्ध होंगे. भारत में ऐपल के अब कुल चार स्टोर- दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरू और पुणे में हैं. इन सभी पर ऐपल के लेटेस्ट iPhone, वॉच और AirPods उपलब्ध होंगे. 

कौन-कौन से प्रोडक्ट्स की सेल शुरू हो रही

  • iPhone 17 
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • Apple Watch Series 11
  • Apple Watch Ultra 3
  • Apple Watch SE 3
  • AirPods Pro 3

कितनी है कीमत

iPhone 17 की कीमत 82,900 रुपये से शुरू होती है. ये कीमत फोन के 256GB स्टोरेज वेरिएंट की है. वहीं iPhone Air की कीमत 1,19,900 रुपये से शुरू होती है. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को क्रमशः 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीदा जा सकेगा. कंपनी ने इस बार सभी फोन्स को 256GB के बेस वेरिंट में लॉन्च किया है.

सम्बंधित ख़बरें

बैटरी ड्रेन से लेकर iPhone डेड, iOS 26 अपडेट के बाद आ रही है ये दिक्कत 
Apple devices
Apple अब ला रहा 5 न्यू प्रोडक्ट, iPhone 17 के बाद इनका बजेगा डंका  
iOS 26 Liquid Glass
बदल जाएगी फोन स्क्रीन, iOS26 का रोलआउट शुरू, चर्चा में लिक्विड ग्लास  
ios 26 bugs and error iphone update
iOS 26 Update से परेशान हुए iPhone Users, जानें... 
Tecno Pova Slim 5G
iPhone Air जैसा डिजाइन, कीमत 1 लाख रुपये कम, खास है ये फोन  
Advertisement

यह भी पढ़ें: ऐपल ने किया खेल, अमेरिकी iPhone 17 Pro भारतीय मॉडल से होगा अलग

Apple Watch Series 11 की कीमत 46,900 रुपये है. ये कीमत 42mm वेरिएंट की है. Watch SE 3 का दाम 25,990 रुपये है. ये कीमत GPS वेरिएंट की है. वहीं Apple Watch Ultra 3 की कीमत 89,900 रुपये है. AirPods Pro 3 का प्राइस 25,900 रुपये है. 

यह भी पढ़ें: iPhone 15 Price Drop: 16 हजार से ज्यादा का डिस्काउंट, एंड्रॉयड से भी मिल रहा सस्ता

इन डिवाइसेस को आप ऐपल वेबसाइट से खरीद सकते हैं. इन पर 5000 रुपये का इंस्टैंट डिस्काउंट मिलेगा. आप इन डिवाइसेस को EMI पर खरीद सकते हैं. शुरुआत में उन कंज्यूमर्स को ये प्रोडक्ट्स मिलेंगे, जिन्होंने प्री-ऑर्डर किया होगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

संबंधित ख़बरें

लेटेस्ट

    Advertisement