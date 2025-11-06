Apple iPhone Fold का इंतजार करने वाले लोगों के लिए खुशखबरी, डिटेल्स लीक

हर साल जब नए iPhone लॉन्च होते हैं तो लोगों के मन में ये सवाल होता है. ऐपल का फोल्डेबल कब आ रहा है. चूंकि सैमसंग जो की ऐपल का राइवल है, पिछले कई सालों से फोल्डेबल स्मार्टफोन्स लॉन्च कर रहा है.

ब्लूमबर्ग के Mark Gurman के मुताबिक़ ऐपल का फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन तैयार है और अगले साल इसे लॉन्च किया जा सकता है. ऐपल का फोल्डेबल भी Samsung Galaxy Z Fold स्टाइल का ही है. यानी ऐपल में भी बुक स्टाइल फोल्डिंग मैकेनिज्म यूज़ किया जा रहा है.

इंडस्ट्री अनालिस्ट Ming Chi Kuo के मुताबिक़ अनफोल्ड करने के बाद ये फ़ोन 9 से 9.5mm थिकनेस का हो सकता है, जबकि फोल्ड करके इसका साइज 4.5 से 4.8mm हो सकता है.

हाल ही में Weibo पर एक टिप्सटर ने पोस्ट किया था कि फोल्डेबल iPhone का थिकनेस 4.8mm होगा. आपको बता दें कि सैमसंग का Fold 7 इस वक्त दुनिया का सबसे पतला फोल्डेबल फ़ोन माना जाता है. ये बेहद ड्यूरेबल भी है, क्योंकि JerryRigEverything में इसकी ड्यूरेब्लिटी टेस्ट की जा चुकी है.

iPhone Fold के संभावित स्क्रीन साइज की बात करें तो इसकी कवर डिस्प्ले 5.5 इंच की हो सकती है, जबकि अनफोल्ड करने के बाद इसकी स्क्रीन 7.8 इंच की हो जाएगी.

रिपोर्ट के मुताबिक़ अनफोल्ड करने के बाद क्रीज़ नहीं दिखेगी, क्योंकि कंपनी क्रीज़ फ्री टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है. हालांकि ये भी ख़बर थी कि ऐपल भी सैमसंग से फोल्डेबल डिस्प्ले ख़रीद सकता है.

रिपोर्ट में ये भी बताया जा रहा है कि Apple का फोल्डेबल फ़ोन टाइनटैनियम चैसी पर बना होगा. इस फ़ोन में डुअल लेंस रियर कैमरा होगा और एक-एक कैमरा मेन डिस्प्ले और कवर डिस्प्ले पर होगा.

दिलचस्प डेवेलपमेंट ये भी है कि इस बार कंपनी फ़ोन के साइड में टच आईडी दे सकता है. ग़ौरतलब है कि कंपनी ने अब अपने फ़ोन में फ़िंगरप्रिंट स्कैनर देना बंद कर दिया है. ना ही कंपनी अंडर डिस्प्ले फ़िंगरप्रिंट स्कैनर देती है, इसलिए माना जा रहा है कि इस बार साइड माउंटेड फ़िंगरप्रिंट स्कैनर दिया जा सकता है.

आपको बता दें कि अब तक ऐपल ने अपने संभावित फोल्डेबल स्मार्टफ़ोन के बारे में कुछ भी नहीं कहा है. ऐसा इसलिए, कयोंकि कंपनी कभी भी लॉन्च से पहले किसी भी फ़ोन के बारे में कभी कुछ नहीं बताती है. इसलिए आपको ऐपल के फोल्डेबल फ़ोन के लिए अगले साल तक का इंतज़ार करना होगा.

