Apple की बड़ी तैयारी, सस्ता मैकबुक, iPhone और iPad जल्द करेगा लॉन्च

2025 खत्म होने वाला है और ऐपल ने 2026 को लेकर अपना बड़ा प्लान तैयार कर लिया है. साल 2026 में हमें ना सिर्फ एक सस्ता iPhone देखने को मिलेगा. बल्कि कंपनी सस्ता मैकबुक और iPad भी लाने की तैयारी में है. ये सभी प्रोडक्ट्स अगले साल की शुरुआत में लॉन्च हो सकते हैं. आइए जानते हैं iPhone 17e, iPad 12th Gen और नए MacBook में क्या खास होगा.

Apple iPhone 16e को कंपनी ने iPhone SE की जगह लॉन्च किया है. (Photo: ITG)
Apple नए एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है. रिपोर्ट्स की मानें, तो कंपनी अगले कुछ महीनों में कई एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर सकती है. इस लिस्ट में एक बजट फ्रेंडली MacBook होगा, जो कंपनी की A-सीरीज के प्रोसेसर के साथ आ सकता है. 

इसके अलावा ब्रांड iPhone 16e के सक्सेसर यानी iPhone 17e को भी अगले साल लॉन्च करेगी. फिलहाल iPhone 16e कंपनी का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है. इन दोनों प्रोडक्ट्स के अतिरिक्त कंपनी 12th जनरेशन iPad पर भी काम कर रही है, जो A18 प्रोसेसर के साथ लॉन्च होगा. 

कब लॉन्च होंगे ऐपल के सस्ते प्रोडक्ट्स?

MacRumors की रिपोर्ट के मुताबिक, ऐपल नए एंट्री लेवल मॉडल्स को iPhone, iPad और Mac लाइनअप में अगले साल की शुरुआत में जोड़ सकता है. iPhone 17e को कंपनी स्प्रिंग 2026 में लॉन्च कर सकती है. इसके साथ ही कंपनी 12th जेन iPad और सस्ता MacBook लॉन्च करेगी. 

यह भी पढ़ें: Apple का अगला CEO कौन होगा? Tim Cook के बाद ये शख्स संभाल सकते हैं कमान 

अपकमिंग एंट्री लेवल मैकबुक में A18 Pro प्रोसेसर मिलेगा. इस प्रोसेसर को iPhone 16 Pro सीरीज के साथ लॉन्च किया गया था. इसमें 13-inch का डिस्प्ले दिया जा सकता है. कंपनी इस डिवाइस को ब्लू, पिंक, सिल्वर और यलो कलर में लॉन्च कर सकती है.

कितनी हो सकती है कीमत?

इसकी कीमत 699 डॉलर (लगभग 62 हजार रुपये) से 899 डॉलर (लगभग 80 हजार रुपये) के बीच हो सकती है. Apple बजट मैकबुक में पुराने डिजाइन और डिस्प्ले पार्ट्स का इस्तेमाल कर सकता है. इसमें 8GB RAM और सिर्फ एक Type-C पोर्ट दिया जा सकता है. 

यह भी पढ़ें: कौन हैं John Ternus? जो टिम कुक की जगह बन सकते हैं Apple CEO

वहीं iPhone 17e में कंपनी Apple का A19 प्रोसेसर दे सकती है. इसमें 18MP का फ्रंट कैमरा और ऐपल का C1 मॉडम मिलता है. फोन के डिजाइन में ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा. वहीं 12th जेन iPad में कंपनी A18 प्रोसेसर दे सकती है. ये डिवाइस ऐपल इंटेलिजेंस सपोर्ट के साथ आ सकता है. इसमें भी कोई डिजाइन चेंज नहीं किया जाएगा.

Advertisement
