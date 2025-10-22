Apple क्यों नहीं लॉन्च कर पा रहा अपना फोल्डिंग iPad? सामने खड़ी हैं कई चुनौतियां

Apple ने अभी अपना फोल्डेबल फोन या दूसरा कोई फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च नहीं किया है. बहुत से लोगों को ऐपल के फोल्डेबल डिवाइसेस का इंतजार है. वैसे हर महीने ऐपल के ऐसे प्रोडक्ट्स से जुड़ी कोई ना कोई लीक सामने आती है. हालांकि, लेटेस्ट अपडेट की मानें, तो लोगों को ऐपल के फोल्डेबल डिवाइस के लिए अभी और इंतजार करना होगा.

कंपनी को अपना फोल्डेबल डिवाइस लॉन्च करने में 2029 तक का वक्त लग सकता है. संभव है कि इससे भी ज्यादा वक्त कंपनी को लग जाए. मार्क गुरमन की मानें तो कंपनी एक फोल्डेबल iPad पर काम कर रही है, जिसका शुरुआती कोड नेम J312 है. कंपनी पहले इसे 2028 तक लॉन्च करने वाली थी.

iPad Fold लॉन्च करना चाहती है कंपनी

अपने फोल्डिंग iPad के लिए ऐपल सैमसंग डिस्प्ले कंपनी के साथ मिलकर काम कर रहा है. कंपनी को सैमसंग से ऐसा फोल्डेबल OLED पैनल चाहिए, जिसकी क्रीज कम हो. रिपोर्ट्स की मानें, तो फोल्डेबल iPad की कवर स्क्रीन पर कंपनी कोई डिस्प्ले नहीं देना चाहती है.

यानी इसे क्लोज करने पर ये किसी मैकबुक की तरह नजर आएगा. बाहरी केस के लिए कंपनी ऐलुमिनियम का इस्तेमाल करने वाली है. अनफोल्ड करने पर ये किसी 13-inch के लैपटॉप स्क्रीन जैसा होगा. हालांकि, इसकी लॉन्चिंग के लिए आपको अब लंबा इंतजार करना होगा.

क्यों हो रही है देरी?

सबसे बड़ी चुनौती वजन की है. ऐपल जैसा प्रोडक्ट बनाना चहता है उसका वजन लगभग 3.5 पाउंड (लगभग 1.5 किलोग्राम) तक पहुंच जा रहा है. जबकि मौजूदा iPad का वजन 1 से 1.3 पाउंड यानी (500 ग्राम) तक होता है.

इसके अलावा कॉस्ट और टेक्नोलॉजी में आने वाला खर्च एक और बड़ा मुद्दा है. कंपनी 18-inch का OLED डिस्प्ले विकसित कर रही है, जिसकी कीमत काफी ज्यादा होगी. इसकी कीमत लगभग 3000 डॉलर तक पहुंच जाएगी, जो 13-inch के iPad Pro से तीन गुना महंगा हो जाएगा.

ऐपल का प्रोटोटाइप Huawei MateBook Fold जैसा ही है, जिसका वजन तो कम है, लेकिन कीमत 3400 डॉलर है. हालांकि, ये डिवाइस सिर्फ चीन में ही उपलब्ध है. अगर सब कुछ कंपनी के प्लान के मुताबिक हुआ, तो कंपनी 2029 में आपना फोल्डेबल iPad लॉन्च करेगी.

