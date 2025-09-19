'मैं मुस्लिम, but I love this color', भगवा iPhone खरीदने के बाद बोला शख्स

Apple के लेटेस्ट फोन्स यानी iPhone 17 सीरीज और iPhone Air की सेल शुरू हो गई है. लेटेस्ट iPhones को खरीदने के लिए लोगों की दीवानगी हर साल देखने को मिलती है. नए मॉडल्स को सबसे पहले खरीदने के लिए लोग रात से ही ऐपल स्टोर के बाहर लंबी लाइन में खड़े थे.
सुबह 8 बजे जैसे ही Apple स्टोर ओपन हुए, तो लोगों ने सबसे पहले नए iPhone को हासिल करने के लिए एंट्री कर ली. इस बार ऐपल ने अपनी प्रो सीरीज में कॉस्मिक ऑरेंज कलर का विकल्प दिया है, जो प्री-ऑर्डर में ही आउट ऑफ स्टॉक हो गया था. इस कलर की मांग काफी ज्यादा है.
लोग इसे वेरिएंट को 'भगवा' रंग से जोड़ रहे हैं. भारत में भी इसकी डिमांड है. दिल्ली के साकेत स्थित सेलेक्ट सिटी मॉल में ऐपल स्टोर पर पहुंचे एक शख्स ने इस फोन को पाने की खुशी जाहिर की. संगम विहार के आए इस शख्स ने बताया, 'मैं मुस्लिम हूं, but I love this color.'
यह भी पढ़ें: दिल्ली से मुंबई तक iPhone 17 का जुनून... रात 12 बजे से मॉल के बाहर खड़े दिखे दीवाने
ऐपल हर साल अपने iPhones के साथ नए कलर्स को इंट्रोड्यूस करता है. ऐसा ही एक विकल्प इस बार कॉस्मिक ऑरेंज है, जिसे लोग पसंद कर रहे हैं. ये कलर आपको सिर्फ iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में मिलेगा. इसके अतिरिक्त आपको सिल्वर और डीप ब्लू कलर का विकल्प मिलेगा.
ऐपल साकेत में लोग रात 12 बजे से ही लाइन में लगकर अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं. iPhone 17 को आप 82,900 रुपये की शुरुआती कीमत पर खरीद सकते हैं. iPhone Air का बेस वेरिएंट 1,19,900 रुपये में आता है. iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max की बात करें, तो इनकी कीमत क्रमशः 1,34,900 रुपये और 1,49,900 रुपये से शुरू होती है.
iPhone 17 सीरीज के डिजाइन में इस बार कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, iPhone Air ऐपल का अब तक का सबसे पतला फोन है. वहीं iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max में डिजाइन चेंज हुआ है. ये दोनों फोन्स अब बड़े कैमरा मॉड्यूल, नए कैमरा कॉन्फिग्रेशन के साथ आते हैं.