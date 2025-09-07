scorecardresearch
 

दो दिनों में लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, कीमत से फीचर तक लीक हुईं ये डिटेल्स

iPhone 17 सीरीज अगले दो दिनों में लॉन्च होने वाली है. 9 सितंबर को कंपनी इस सीरीज के तमाम फीचर्स को रिवील कर देगी. कीमत से लेकर फीचर्स तक कंपनी सभी डिटेल्स का खुलासा मंगलवार देर रात करेगी. हालांकि, लॉन्च से पहले ही Apple iPhone 17 सीरीज से जुड़ी कई जानकारियां सामने आ गई हैं. आइए जानते हैं डिटेल्स.

iPhone 17 सीरीज में चार फोन लॉन्च होंगे. (Photo: X/Sonny Dickson)
Apple अपने लेटेस्ट फोन्स को 9 सितंबर को लॉन्च करने वाला है. कंपनी इस बार iPhone 17 सीरीज में चार नए फोन्स, साथ ही Watch Series 11, SE और AirPods 3 लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज के लॉन्च होने में अब सिर्फ दो दिनों का वक्त है. ऐसे में हमारे पास इस सीरीज से जुड़ी कई खास जानकारियां मौजूद हैं. 

iPhone 17 सीरीज की कीमत से लेकर फीचर्स तक तमाम डिटेल्स लीक या फिर कयासों के जरिए सामने आ चुकी हैं. ये जानकारियां कितनी सही हैं और कितना फसाना, ये तो 9 सितंबर को होने वाले इवेंट में ही साफ होगा. आइए जानते हैं इस बार कंपनी क्या कुछ खास लाने वाली है. 

चार फोन होंगे लॉन्च 

पिछले कई सालों की तरह इस बार भी Apple चार नए फोन्स को इंट्रोड्यूस करेगा. हालांकि, इस बार सीरीज में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. कयास हैं कि कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च कर सकती है. 

इस बार हमें कोई प्लस वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा. iPhone 17 में कंपनी 6.3-inch का ProMotion डिस्प्ले देगी. ये पहली बार होगा जब कंपनी बेस वेरिएंट में प्रोमोशन डिस्प्ले ऑफर करेगी. इसके अलावा A19 प्रोसेसर दिया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: साल की सबसे बड़ी Flipkart Big Billion Sale, iPhone 16 पर मिलेगी बेस्ट डील

वहीं iPhone 17 Air ब्रांड का अब तक का सबसे पतला फोन होगा. ये हैंडसेट प्लस वेरिएंट को रिप्लेस करेगा और इसमें 6.6-inch का डिस्प्ले मिलेगा. स्मार्टफोन A19 प्रोसेसर के साथ ही लॉन्च होगा. वहीं प्रो और प्रो मैक्स के डिजाइन में भी इस बार हमें बदलाव देखने को मिल सकता है. 

दोनों फोन में बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलेगा. दोनों स्मार्टफोन में 48MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है. इसके साथ ही बेहतर बैटरी लाइफ के लिए बड़ी बैटरी और प्रो सीरीज में A19 Pro प्रोसेसर मिलेगा. 

यह भी पढ़ें: iPhone Price Drop: Flipkart पर आ रही बड़ी सेल, iPhone से TV तक मिलेंगे सस्ते

कितनी होगी कीमत? 

माना जा रहा है कि इस बार ऐपल अपने फोन्स की कीमत में इजाफा कर सकता है. पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने बेस वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो इस बार iPhone 17 सीरीज की कीमत 86 हजार रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं करेगी.

