दो दिनों में लॉन्च होगी iPhone 17 सीरीज, कीमत से फीचर तक लीक हुईं ये डिटेल्स

Apple अपने लेटेस्ट फोन्स को 9 सितंबर को लॉन्च करने वाला है. कंपनी इस बार iPhone 17 सीरीज में चार नए फोन्स, साथ ही Watch Series 11, SE और AirPods 3 लॉन्च करने वाली है. इस सीरीज के लॉन्च होने में अब सिर्फ दो दिनों का वक्त है. ऐसे में हमारे पास इस सीरीज से जुड़ी कई खास जानकारियां मौजूद हैं.

iPhone 17 सीरीज की कीमत से लेकर फीचर्स तक तमाम डिटेल्स लीक या फिर कयासों के जरिए सामने आ चुकी हैं. ये जानकारियां कितनी सही हैं और कितना फसाना, ये तो 9 सितंबर को होने वाले इवेंट में ही साफ होगा. आइए जानते हैं इस बार कंपनी क्या कुछ खास लाने वाली है.

चार फोन होंगे लॉन्च

पिछले कई सालों की तरह इस बार भी Apple चार नए फोन्स को इंट्रोड्यूस करेगा. हालांकि, इस बार सीरीज में कुछ बदलाव देखने को मिल सकता है. कयास हैं कि कंपनी iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max को लॉन्च कर सकती है.

इस बार हमें कोई प्लस वेरिएंट देखने को नहीं मिलेगा. iPhone 17 में कंपनी 6.3-inch का ProMotion डिस्प्ले देगी. ये पहली बार होगा जब कंपनी बेस वेरिएंट में प्रोमोशन डिस्प्ले ऑफर करेगी. इसके अलावा A19 प्रोसेसर दिया जाएगा.

वहीं iPhone 17 Air ब्रांड का अब तक का सबसे पतला फोन होगा. ये हैंडसेट प्लस वेरिएंट को रिप्लेस करेगा और इसमें 6.6-inch का डिस्प्ले मिलेगा. स्मार्टफोन A19 प्रोसेसर के साथ ही लॉन्च होगा. वहीं प्रो और प्रो मैक्स के डिजाइन में भी इस बार हमें बदलाव देखने को मिल सकता है.

दोनों फोन में बड़ा कैमरा मॉड्यूल मिलेगा. दोनों स्मार्टफोन में 48MP का टेलीफोटो लेंस दिया जा सकता है. इसके साथ ही बेहतर बैटरी लाइफ के लिए बड़ी बैटरी और प्रो सीरीज में A19 Pro प्रोसेसर मिलेगा.

कितनी होगी कीमत?

माना जा रहा है कि इस बार ऐपल अपने फोन्स की कीमत में इजाफा कर सकता है. पिछले कुछ सालों में कंपनी ने अपने बेस वेरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है. रिपोर्ट्स की मानें, तो इस बार iPhone 17 सीरीज की कीमत 86 हजार रुपये से शुरू हो सकती है. हालांकि, कुछ रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि कंपनी कीमतों में कोई बदलाव नहीं करेगी.

