iPhone खरीदने में ना करें जल्दबाजी, हो सकते हैं सस्ते, इस वजह से घटेगी कीमत

Apple ने अपने अपकमिंग इवेंट की तारीख का ऐलान कर दिया है. कंपनी का Awe Dropping इवेंट 9 सितंबर को लॉन्च होगा, जिसमें चार नए iPhone लॉन्च होंगे. नए फोन्स, वॉच और ईयरबड्स के लॉन्च होने के साथ ही ऐपल हर बार की तरह ही इस बार भी कई डिवाइसेस को डिस्कंटीन्यू करेगा.

9 सितंबर को होने वाले ऐपल इवेंट में कंपनी चार फोन्स- iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max लॉन्च कर सकती है. हालांकि, ऐपल के कई डिवाइसेस का सफर इस इवेंट से खत्म हो जाएगा.

यानी कंपनी इन डिवाइसेस को डिस्कंटीन्यू कर देगी. इसका मतलब ये है कि ब्रांड इन डिवाइसेस का प्रोडक्शन बंद कर देगा. बचे हुए मॉडल्स को कंपनी सेल करेगी, लेकिन इनकी नई यूनिट तैयार नहीं की जाएगी. साथ ही कुछ फोन्स की कीमत भी कम होगी.

पुराने फोन्स की कीमत होगी कम

पिछले ट्रेंड्स को देखें, तो Apple इस बार iPhone 15 और iPhone 15 Plus को डिस्कंटीन्यू कर सकता है. हालांकि, आप इन डिवाइसेस को इसके बाद भी खरीद पाएंगे. ये कंपनी की आधिकारिक वेबसाइट पर नहीं मिलेंगे, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म्स और रिटेलर्स इन फोन्स की सेल जारी रखेंगे, जहां आपको अच्छा डिस्काउंट मिलेगा.

इसके बाद iPhone 16E, iPhone 16 और iPhone 16 Plus ब्रांड के सबसे सस्ते फोन होंगे. कंपनी हर साल की तरह ही इस बार भी स्टैंडर्ड मॉडल्स को सस्ता कर सकती है. ब्रांड अपने स्टैंडर्ड मॉडल्स की कीमत लगभग 10 हजार रुपये तक कम करता है. इसका मतलब है कि iPhone 16 और iPhone 16 Plus सस्ते भी हो सकते हैं. फिलहाल आपको फोन खरीदने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए.

कौन-कौन से मॉडल होंगे डिस्कंटीन्यू?

नए मॉडल्स की लॉन्च के साथ ही ब्रांड प्रो मॉडल्स को डिस्कंटीन्यू करता है. iPhone 16 Pro और iPhone 16 Pro Max को कंपनी iPhone 17 Pro और iPhone 17 Pro Max से रिप्लेस करेगी. इसके अलावा Apple Watch Series 10 और Watch Ultra 2 भी डिस्कंटीन्यू हो सकती हैं. ब्रांड AirPods Pro (2 जनरेशन) का प्रोडक्शन भी बंद कर सकता है.

ऐसा कोई पहली बार नहीं होगा. कंपनी हर साल अपने कुछ प्रोडक्ट्स को डिस्कंटीन्यू करती है. उनकी जगह नए मॉडल्स लेते हैं. इस बार डिस्कंटीन्यू होने वाले डिवाइसेस की लिस्ट में iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 16 Pro, iPhone 16 Pro Max, Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 और AirPods Pro (2 जनरेशन) शामिल हो सकते हैं.

