Infinix GT 30 5G+ भारत में लॉन्च, इसमें है 144Hz AMOLED डिस्प्ले और कई दमदार फीचर्स, इतनी है कीमत

Infinix ने भारत में नया स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Infinix GT 30 5G+ है. इसमें यूजर्स को कई अच्छे स्पेसिफिकेशन्स देखने को मिलेंगे. कंपनी ने इसमें 1.5K 144Hz AMOLED स्क्रीन दी है, जो MediaTek Dimensity 7300 5G चिपसेट के साथ लॉन्च होगा.

कंपनी ने स्मार्टफोन के टेंप्रेचर को कंट्रोल करने के लिए 6-Layer VC Cooling का यूज किया है. कंपनी का दावा है कि यह इस सेगमेंट में आने वाला पहला ऐसा फोन है, जिसमें गेमिंग के लिए ट्रिगर दिए गए हैं.

Infinix GT 30 5G+ के स्पेसिफिकेशन्स

Infinix के इस हैंडसेट में 6.78-inch 1.5K 144Hz AMOLED डिस्प्ले दिया गया है. इसमें 4500 Nits की पीक ब्राइटनेस मिलती है.

यह स्मार्टफोन MediaTek Dimensity 7300 5G प्रोसेसर के साथ आता है, जिसके साथ 8GB Ram और 8GB Virtual Ram का सपोर्ट मिलता है. Infinix GT 30 5G+ में Cyber Mecha डिजाइन का यूज किया है, जो कस्टमाइज White LED लाइट्स के साथ आता है.

Infinix GT 30 5G+ हैंडसेट Android 15 बेस्ड XOS 15 पर काम करता है. इसमें फ्लोटिंग विंडो, डायनैमिक बार, गेम मोड और किड्स मोड मिलता है. इस हैंडसेट के साथ 2 साल के लिए Android OS अपडेट और 3 साल के लिए सिक्योरिटी अपडेट मिलेगा.

Infinix GT 30 5G+ का कैमरा सेटअप

Infinix GT 30 5G+ में 64MP का Sony IMX682 सेंसर के साथ कैमरा दिया है. 8MP ultra Wide एंगल लेंस है. इसके साथ Dual LED Flash लाइट मिलती है. 13MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है.

Infinix GT 30 5G+ की शुरुआती कीमत

Infinix GT 30 5G+ की शुरुआती कीमत 19,499 रुपये है, जिसमें 8GB + 128GB वेरिएंट मिलता है. इसके अलावा 8GB + 256GB मॉडल के लिए 20,999 रुपये खर्च करने पड़ेंगे.

