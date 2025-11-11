मोबाइल से होंगे पोस्ट ऑफिस के सभी काम, आ गया Dak Seva 2.0 ऐप

भारतीय डाक ने अपना नया मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम Dak Seva 2.0 ऐप है. इस मोबाइल ऐप के तहत पोस्ट ऑफिस की सर्विस एक्सेस करने को मिलेंगी. इंडिया पोस्ट ने खुद इस ऐप की जानकारी शेयर की है. इसकी मदद से पेमेंट आदि भी कर सकेंगे.
इंडिया पोस्ट ने X प्लेटफॉर्म पर जानकारी शेयर की है और फीचर्स के बारे में बताया है. पोस्ट में कहा, अब पॉकेट में मिलेगा पोस्ट ऑफिस. कुछ फोटो शेयर करके फीचर्स की भी जानकारी दी है. इस एक ऐप में मनी ऑर्डर, पार्सल ट्रैकिंग, कुरियर वैल्यू की कैलकुलेशन, PLI आदि की पेमेंट कर सकते हैं.
कंप्लेंट का भी ऑप्शन
Dak Seva 2.0 ऐप के तहत यूजर्स को कंप्लेंट मैनेजमेंट का भी ऑप्शन मिलता है. इस ऐप की मदद से कंप्लेंट का स्टेटस भी देख सकते हैं. यहां आप खुद की प्रोफाइल बनानी होगी. पोस्ट ऑफिस में सेविंक अकाउंट है तो इसका डिटेल्स भी चेक कर सकेंगे.
इंडिया पोस्ट ने किया शेयर
Dak Sewa 2.0 App कैसे करें यूज
Dak Sewa 2.0 App लॉन्च हो चुका है. इसको एंड्रॉयड और iOS के लिए जारी किया जा चुका है. डाक सेवा 2.0 ऐप के अंदर सिंपल यूजर इंटरफेस दिया गया है. इसकी मदद से स्पीड पोस्ट आदि की फीस कैलकुलेट कर सकते हैं और अपने पार्सल की ट्रैकिंग डिटेल्स भी देख सकते हैं.
23 भारतीय लैंग्वेज का सपोर्ट
Dak Sewa 2.0 App को अपनी पसंदीदा भाषा में इस्तेमाल कर सकते हैं. ऐप के अंदर भाषा बदलने के लिए टॉप पर आइकन दिया है, जिसमें 23 भारतीय भाषाओं का सपोर्ट दिया है. हिंदी, इंग्लिश, बांग्ला, मराठी समेत 23 ऑप्शन हैं.