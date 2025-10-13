scorecardresearch
 

देसी Mappls का खास फीचर, फोन पर दिखाता है रेड लाइट-ग्रीन लाइट, देखें डेमो

स्वदेशी मैप Mappls को लेकर भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने खुद पोस्ट किया. इस पोस्ट में उन्होंने इसके फीचर्स के बारे में बताया. कंपनी के डायरेक्टर ने भी इसका खास फीचर का लाइव डेमो पोस्ट किया है. वीडियो में दिखाया है कि यह ऐप लाइव ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी देता है.

Mappls ऐप पर दिखाई देते हैं लाइव ट्रैफिक सिग्नल. (Photo: X/@_rohanverma)
Mappls ऐप पर दिखाई देते हैं लाइव ट्रैफिक सिग्नल. (Photo: X/@_rohanverma)

Google Maps को टक्कर देने के लिए भारतीय मैप्स Mappls के शेयर में उछाल आया है. दो दिन पहले टेलिकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है और उन्होंने Mappls को प्रोमोट किया. इस मैप में कई खास फीचर हैं, जिसमें से लाइव ट्रैफिक लाइट का सिग्नल भी शामिल है. आज हम आपको इस देसी ऐप के खास फीचर्स के बारे में बताने जा रहे हैं. 

MapmyIndia के डायरेक्टर रोहन वर्मा ने Mappls की खूबियां बताने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पुराना नाम Twitter) पर एक पोस्ट किया. वीडियो में दिखाया है कि ऐप के अंदर रियल टाइम ट्रैफिक सिग्नल की जानकारी मिलती है. इसका मतलब है कि आपको स्मार्टफोन ऐप पर अपकमिंग ट्रैफिक सिग्नल की डिटेल्स नजर आने लगेगी. Mappls की मदद से देख सकेंगे कि आगे का ट्रैफिक सिग्नल रेड या फिर ग्रीन.

1 मिनट के वीडियो में दिखाया लाइव डेमो 

रोहन वर्मा ने करीब 1 मिनट का वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में ट्रैफिक सिग्नल और Mappls को एक ही फ्रेम में दिखाया गया है. फोन पर Mappls और रियल ट्रैफिक सिग्नल दोनों को दिखाया है.

रेड लाइट होने पर मैप्स भी रेड लाइट थी और ग्रीन लाइट होने पर Mappls पर भी ग्रीन लाइट हो गई. यह वीडियो Mappls की एक्युरेसी को दिखाता है. साथ ही यह रेड लाइट और ग्रीन लाइट की टाइमिंग को भी दिखाता है. 

आने वाले दिनों में और भी शहरों में मिलेगी ये सर्विस 

रोहन वर्मान ने पोस्ट में आगे लिखा कि अभी इस फीचर को बेंगलुरु में लाइव किया है. इसके लिए कंपनी ने बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर काम किया है. भारत के अन्य शहरों में ये फीचर कब तक लाइव होगा, उसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है. यह भी पढ़ें: Google Maps की होगी छुट्टी? Arattai के बाद अश्विनी वैष्णव ने कहा - यूज करें भारतीय मैप Mappls

MapmyIndia के डायरेक्टर रोहन वर्मा का पोस्ट 

Mappls के अंदर मिलते हैं ये खास फीचर 

Mappls के अंदर कई खास फीचर्स देखने को मिलते हैं. भारतीय यूजर्स के लिए इसमें बेहतर व्यू मिलता है. इसमें स्पीड ब्रेकर, गड्ढे, रोड ब्लॉकेज, लोकल लेन का नाम आदि दिखाई देता है. 

Mappls और Mapmyindia की पेरेंट कंपनी का नाम CE Info सिस्टम है. ये कंपनी असल में लोकेशन बेस्ड iOT प्रोडक्ट्स और प्लेटफॉर्म्स बनाती है. कंपनी ने बताया कि Mappls को खासतौर से भारत के लिए तैयार किया है. 

मिलता है RealView 

Mappls ऐप में भारत की कुछ खास लोकेशन का 360 डिग्री फोटो व्यू देख सकते हैं. इससे आपको रियल लाइफ जैसा एक्सपीरियंस हो सकता है. 

यह भी पढ़ें: Arattai को लेकर Zoho CEO ने बताया फ्यूचर प्लान, देगा WhatsApp को टक्कर

भारतीय भाषाओं का सपोर्ट 

Mappls के अंदर हिंदी समेत कई भारतीय भाषाओं का सपोर्ट मिलता है. इसमें इंग्लिश का भी सपोर्ट शामिल है. 

सेफ्टी अलर्ट भी मिलता है

यह ऐप रोड सेफ्टी, मौसम और एयर क्वालिटी जैसी रियल-टाइम इंफोर्मेशन भी देता है. हालांकि एयर क्वालिटी की जानकारी गूगल मैप्स भी पर देख सकते हैं. Mappls के अंदर इंटरनेट न होने पर भी यूजर्स पहले से डाउनलोड किए गए मैप्स की मदद से नेविगेशन कर सकते हैं.

