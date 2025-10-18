इस Diwali चाहते हैं परफेक्ट फोटोज, तो Nano Banana का करें इस्तेमाल, बहुत आसान है तरीका

दिवाली के मौके पर शानदार फोटो चाहते हैं. इस काम में आप Google Gemini AI और Nano Banana की मदद ले सकते हैं. दरअसल, इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अपनी फोटो को बेहतरीन तरीके से एडिट कर सकते हैं. इसके लिए आपको अलग-अलग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना होगा.

Google Nano Banana AI का यूज करके आप दिवाली-थीम वाली शानदार फोटोज क्रिएट कर सकते हैं. आपकी फोटो कैसी होगी, आउटफिट कैसा होगा और आसपास का एंबिएंस कैसा हो, ये सब आप प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं. इससे आपकी फोटो असली जैसी लगेगी.

बेहतर फोटो के लिए प्रॉम्प्ट लिखते समय में रखें इन बातों का ध्यान

आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी फोटो किस रेज्योलूशन की होगी. यानी आप Hyper-realistic 4K portrait या Cinematic 8K HD Image जैसे कीवर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं.

इसके अलावा आप थीम के लिए Diwali night, courtyard with rangoli, rooftop terrace या temple puja scene जैसे शब्दों को जोड़ सकते हैं. इससे आपका प्रॉम्प्ट ज्यादा प्रभावी होगा.

यह भी पढ़ें: WhatsApp पर Google का Nano Banana फीचर, जानें...

फोटो में आप अपने कपड़ों को कैसा दिखाना चाहते हैं, ये एक बड़ा पॉइंट है. इसके लिए आपको अपने कपड़े का रंग, डिजाइन, स्टाइल एक्सप्लेन कर सकते हैं. इससे फोटो उसकी फॉर्मेट में तैयार होगी.

Advertisement

चूंकि दिवाली प्रकाश का त्योहार है, तो आपकी फोटो में लाइटिंग का बड़ा महत्व होगा. आप कैसी लाइट रखना चाहते हैं, ये भी प्रॉम्प्ट में लिख सकते हैं. मसलन वॉर्म गोल्डेन ग्लो, सॉफ्ट कैंडललाइट या सिनेमैटिक लाइटिंग जैसे कीवर्ड्स आपकी फोटो को ज्यादा बेहतर बना सकते हैं.

फोटो को AI से एडिट कराते समय रखें इन बातों का ध्यान

बेहतर आउटकम के लिए आपको अपनी बेस्ट तस्वीर चुननी चाहिए. यानी आपकी ओरिजनल फोटो में चेहरा साफ दिख रहा हो और अच्छी लाइटिंग हो, जिससे AI जनरेटेड फोटो बेहतर बनेगी.

यह भी पढ़ें: दुर्गा पूजा पर Nano Banana बनाएगा एक से बढ़कर एक फोटोज, बस देना होगा ये प्रॉम्प्ट

इस बात का ध्यान रखें कि आप फोटो को एडिट कर रहे हैं (ना कि नई फोटो क्लिक कर रहे हैं), तो प्रॉम्प्ट में Maintain 100% facial likeness कीवर्ड को जोड़े, जिससे आपका चेहरा ना बदले. बेस्ट फोटो के लिए आपको अलग-अलग प्रॉम्प्ट का इस्तेमाल करना चाहिए. आप लाइटिंग, कलर और लोकेशन में बदलाव सकते हैं, जिससे आपको परफेक्ट फोटो मिलेगी.

---- समाप्त ----