Free Fire में आया Money Heist इवेंट, Diamonds लेने पर मिल रहा है भारी डिस्काउंट

बैटल रॉयल गेम Free Fire ने Money Heist के साथ कोलैबोरेशन किया है. इस क्रॉस-ओवर से गेम में अब Money Heist-थीम्ड लॉबी, आउटफिट्स, स्किन्स, इवेंट और दूसरी चीजें उपलब्ध हो गई हैं. ये नए कंटेंट Money Heist सीजन 5 वॉल्यूम रिलीज होने के बाद आए हैं.

Money Heist के नए एपिसोड्स सीरीज के फाइनल एपिसोड्स हैं. Free Fire के इन-गेम में नए Money Heist इवेंट को Plan Bermuda: Raid and Run कहा गया है. इसमें प्रोफेसर को फीचर किया गया है.

इसके अलावा गेम में एक लिमिटेड-टाइम Less is More इवेंट भी आया है. इसमें डायमंड टॉपअप पर 60 परसेंट तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है. Plan Bermuda: Raid and Run में Professor प्लेयर्स को Bermuda भेजते हैं.

इसमें प्लेयर्स को गोल्ड लोकेट करके कलेक्ट करना होता है. इसके अलावा आपको पिछले heist के दौरान कैप्चर स्क्वाड को भी रेस्क्यू करना होता है. ये इवेंट डेली नए-नए मिशन के साथ आता है. इसमें प्लेयर्स को गोल्ड बार टोकन रिवॉर्ड दिया जाता है.

गोल्ड बार टोकन को एक मशीन में डालना होता है जो उन्हें पिघला कर गोल्ड ग्रेन बना देता है. इन गोल्ड ग्रेन से डायमंड रॉयल वाउचर, Scar – Phantom Assassin वेपन लूट क्रेट, Red Lobster आउटफिट बंडल जैसे रिवॉर्ड को क्लेम किया जा सकता है.

प्लेयर्स को Money Heist कॉस्ट्यूम, सर्फबोर्ड पैराशूट, स्पोर्ट्स कार और दूसरी चीजें Plan Bermuda: Raid and Run इवेंट के दौरान दी जाती है. ये इवेंट 16 दिसंबर तक चलेगा. Garena ने Less is More इवेंट भी Free Fire में शुरू किया है. इससे डायमंड टॉपअप करवाने पर डिस्काउंट दिया जाता है. इसमें 60 परसेंट तक का डिस्काउंट दिया जा रहा है.