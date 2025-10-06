scorecardresearch
 

Elon Musk का रोबोट करने लगा कुंग फू फाइट, देखें हैरान कर देने वाला वीडियो

साइंस फिक्शन मूवी में आपने इंसान और रोबोट की फाइट जरूर देखी होगी, लेकिन क्या आपने असल में इंसान और रोबोट को मार्शल आर्ट्स करते हुए देखा है. दरअसल, Elon Musk ने अपनी कंपनी के एक रोबोट का वीडियो शेयर किया है. वीडियो में इंसान के साथ रोबोट कुंग फू करता हुआ नजर आया है.

Tesla Optimus Robot ने किए कुंग फू मूव्स. (Photo: X/@elonmusk)
Tesla का ऑप्टिमस रोबोट एक बार फिर से चर्चा में है. दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk ने अपनी कंपनी के रोबोट का एक वीडियो पोस्ट किया है. वीडियो में दिखाया है कि कैसे ये रोबोट कुंग फू करता है. रोबोट के इस वीडियो को 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं. 

Elon Musk ने X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया है. 36 सेकेंड के वीडियो में Tesla का रोबोट इंसान के साथ कुंग फू करता हुआ नजर आया है. कुंग फू, असल में चीन का एक मार्शल आर्ट्स है. इस आर्ट्स का यूज विरोधी से बचाव या फिर उसको हराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. ये एक ह्यूमनॉइड रोबोट है.

रोबोट और इंसान का कुंग फू

छोटे से वीडियो क्लिप के साथ Elon Musk ने लिखा है कि Tesla Optimus कुंग फू सीखता हुआ. वीडियो में एक शख्स के साथ ऑप्टिमस रोबोट दिखाया गया. वह इंसान के साथ ऐसे मूव कर रहा था, जैसे मानों दो पार्टनर कूंगफू की प्रैक्टिस कर रहे हो. 

Elon Musk का पोस्ट देखें वीडियो 

मस्क द्वारा शेयर किए गए वीडियो से पता चलता है कि टेस्ला का रोबोट काफी बेहतर हो चुका है. अब वह बिना किसी के कंट्रोल किए अपने मूव कर पा रहा है. इससे पहले भी ऑप्टीमस रोबोट के कई वीडियो सामने आ चुके हैं. 

टेस्ला रोबोट ने सेल किए पॉपकॉर्न 

Tesla Optimus रोबोट का हाल ही में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें टेस्ला का रोबोट बतौर सेल्स मेन की भूमिका में नजरआया था. वह शख्स को पॉपकॉर्न बेज रहा था. इसमें एक शख्स ऑर्डर करता है और उसके बाद रोबोट उसको ऑर्डर के मुताबिक पॉपकॉर्न देता है.

योग करके दिखा चुका है मस्क का रोबोट 

Tesla Optimus रोबोट का सितंबर 2023 में एक वीडियो सामने आया था, जिसमें रोबोट की फ्लैक्सिबिलिटी दिखाने के लिए उसने नमस्ते और योग करके दिखाया था. पुराने वीडियो को Elon Musk ने ही शेयर किया था और ये वीडियो इंटरनेट पर भी वायरल हुआ था.  

कपड़ों को फोल्ड करके दिखाया 

Tesla Optimus का एक और वीडियो सामने आया था, जिसमें वह फैक्ट्री के अंदर कपड़ों को फोल्ड करके हुए नजर आया था. ये वीडियो बीते साल जनवरी महीने में आया था. इसकी मदद से कंपनी ने दिखाया था कि इसे कमर्शियल लेवल पर यूज किया जा सकेगा. 

