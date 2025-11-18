फिर कहा 'कॉपीकैट', Elon Musk ने जेफ बेजोस का उड़ाया मजाक, नए AI स्टार्टअप का हुआ ऐलान

दुनिया के सबसे अमीर शख्स Elon Musk और दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस के बीच एक फिर से नोकझोंक शुरु हो गई. मस्क ने एक फिर से जेफ बेजोस को नकलची यानी कॉपीकैट कहा है. दरअसल, जेफ बेजोस ने AI कंपनी को अनवील किया है, जिसका नाम Project Prometheus है.

Project Prometheus के लिए जेफ बेजोस ने मोटी रकम जुटाई है. इसके लिए उन्होंने 6.2 बिलियन डॉलर की भारी-भरकम फंडिंग जुटाई है, जिसमें उनकी इवेस्टमेंट भी शामिल है.

Project Prometheus का उद्देश्य

इस AI प्रोजेक्ट का मकसद इंजीनियर और मैन्युफैक्टरिंग के लिए एक एडवांस्ड AI टूल्स तैयार करना है, जिसकी मदद से एयरोस्पेस, ऑटोमैटिव और एडवांस्ड कंप्यूटर सेक्टर को फायदा मिलेगा.

Project Prometheus के ऐलान के साथ ही मस्क ने बेजोस पर चुटकी लेते हुए X प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया. Elon Musk ने अपना रिएक्शन शेयर किया. उन्होंने लिखा कि Haha no way इसके बाद कॉपीकैट वाला इमोज पोस्ट कर दिया.

चर्चा में रहती है राइवलरी

Elon Musk और Jeff Bezos के बीच राइवलरी लंबे समय से चली आ रही है. रॉकेट से लेकर AI सेक्टर में दोनों एक दूसरे को टक्कर देने की कोशिश में लगे हैं.

पहले भी कह चुके हैं कॉपीकैट

Elon Musk ने जेफ बेजोस के लिए इससे पहले कॉपी कैट शब्द का इस्तेमाल तब किया था, जब Amazon संस्थापक ने SpaceX को टक्कर देने के लिए Blue Origin लॉन्च किया था.

AI इंडस्ट्री में ढेरों प्लेयर्स मौजूद

Project Prometheus के लिए आगे की राह आसान नहीं है. AI इंडस्ट्री में मौजूदा समय में ढेरों प्लेयर्स मौजूद हैं. इसमें Google का Gemini, OpenAI का ChatGPT, Deepseek और Meta का Meta AI मौजूद है. यहां तक कि Elon Musk का Grok मौजूद है.

