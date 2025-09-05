scorecardresearch
 

Feedback

'और टिम... एप्पल अमेरिका में कितना पैसा लगाएगा?', डिनर पर आए मेहमानों से एक-एक कर इंवेस्टमेंट प्लान पूछते रहे ट्रंप

राष्ट्रपति ट्रंप ने व्हाइट हाउस में आयोजित इस डिनर को हाई IQ वाले लोगों की पार्टी कहा. टेक वर्ल्ड के दिग्गजों के इस जमावड़े में खाने के साथ साथ बिजनेस पर चर्चा हुई. मेजबान ट्रंप ने मेहमानों से अमेरिका में उनका निवेश प्लान पूछने में कोई हिचक नहीं जताई और सबसे पूछा कि उन्होंने अमेरिका के लिए अपने बटुए में कितना पैसा रखा है?

Advertisement
X
ट्रंप ने मेटा के मार्क जुकरबर्ग को अपने दाहिनी ओर बिठाया. (Photo: AFP)
ट्रंप ने मेटा के मार्क जुकरबर्ग को अपने दाहिनी ओर बिठाया. (Photo: AFP)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलेनिया ने व्हाइट हाउस में टेक इंडस्ट्री के दिग्गजों को खाने पर बुलाया. ट्रंप ने इस दावत को हाई आईक्यू लोगों का जमावड़ा कहा. इस दावत में खाने के साथ-साथ पॉलिटिक्स, इकोनॉमी, निवेश और नौकरियों पर चर्चा हुई. 

डिनर के दौरान ट्रंप ने टेक कंपनियों के मालिकों और सीईओ से पूछा कि वे अमेरिका में कितना निवेश कर रहे हैं. 

ट्रंप के दाहिनी ओर बैठे मेटा के मार्क जुकरबर्ग ने कहा कि वे अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर निवेश करने जा रहे हैं.

सम्बंधित ख़बरें

अमेरिका के पूर्व NSA ने ट्रंप-मोदी की दोस्ती को अतीत बताया है (Photo: Reuters/AP)
'ट्रंप-मोदी की दोस्ती अब बीते दौर की बात...' पूर्व NSA बोल्टन ने टैरिफ पर अमेरिकी प्रशासन को फिर घेरा 
putin, Xi Jinping, kim jong un
'तीसरे देश को टार्गेट...', ट्रंप को चीन का जवाब, पुतिन-जिनपिंग-किम के साथ आने पर लगी थी मिर्ची 
व्हाइट हाउस में ट्रंप की नो एंट्री (Photo: PTI)
ट्रंप की टेक डिनर डिप्लोमेसी! व्हाइट हाउस में कारोबारियों का जमावड़ा, मस्क को No Entry 
क्या ट्रंप फिर फोड़ेंगे भारत पर 'टैरिफ बम'? देखें 10 तक 
यूएस-जापान ट्रेड डील लागू
डोनाल्ड ट्रंप ने जापान पर मारी पलटी, 25 से घटाकर 15 फीसदी किया टैरिफ 

इसके बाद ट्रंप एप्पल के सीईओ टिम कूक की ओर मुखातिब हुए. उन्होंने टिम कूक से पूछा, "और टिम... एप्पल अमेरिका में कितना पैसा लगाएगा? क्योंकि मुझे पता है कि यह बहुत ज़्यादा होने वाला है. और आप जानते ही हैं, आप कहीं और थे, और अब आप सचमुच बड़े पैमाने पर वापस लौट रहे हैं. आप कितना पैसा लगाएंगे?"

इस पर टिक कूक ने कहा कि वे अमेरिका में 600 बिलियन डॉलर निवेश करने जा रहे हैं. 

ट्रंप ने आगे कहा- 600 अरब डॉलर, बढ़िया है, बहुत सारी नौकरियां आएंगी. हमें ऐसा करके बहुत गर्व महससू होगा. आपका बहुत धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूं. 

Advertisement
ट्रंप ने इस डिनर में एलॉन मस्क को नहीं बुलाया था. (Photo: AP)

इसके बाद ट्रंप गूगल के सुंदर पिचाई से बात की और उनसे पूछा कि वे कितना पैसा अमेरिका में लगा रहे हैं. 

सुंदर पिचाई ने कहा, "हम 100 बिलियन डॉलर से काफी ऊपर हैं. अगले दो वर्षों में अमेरिका में यह 250 बिलियन डॉलर हो जाएगा."

इस पर ट्रंप ने कहा, "यह बहुत बढ़िया है, यह बहुत बढ़िया है. हमें आप पर गर्व है. शुक्रिया, ढेर सारी नौकरियां."

फिर अमेरिकी राष्ट्रपति ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला से पूछा कि उनकी कंपनी कितना पैसा अमेरिका में लगा रही है. 

ट्रंप की पार्टी में सोशल कैपिटल के फाउंडर चमठ पालीहपतिया अपनी पत्नी के साथ (Photo: Reuters)

अमेरिका के लिए अपना निवेश प्लान बताते हुए सत्या ने कहा कि इस साल हम संयुक्त राज्य अमेरिका में लगभग 75 से 80 अरब डॉलर के करीब निवेश करेंगे. ट्रंप ने माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ को भी थैंक्यू कहा.

व्हाइट हाइस के स्टेट डाइनिंग रूम में जमी टेक दिग्गजों की इस मीटिंग का सबसे हैरान करने वाला पहलू था- इस डिनर से दुनिया के सबसे अमीर और टेक दुनिया के टायकून एलॉन मस्क का गायब रहना. कभी ट्रंप के खास मित्रों में शामिल रहने वाले एलॉन मस्क और डोनाल्ड के संबंध अब बिगड़ गए हैं और दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते. 

Advertisement

इस डिनर में ट्रंप ने मस्क के विरोधी और टेक दुनिया के दूसरे बड़े बिजनेसमैन ओपन एआई के सीईओ सैम अल्टमैन को बुलाया और उन्हें काफी तरजीह दी. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement