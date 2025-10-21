scorecardresearch
 

दिवाली और खतरनाक स्तर पर AQI: बिना एयर प्यूरीफायर, घर की ज़हरीली हवा ऐसे रखें एकदम क्लीन

सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दिवाली के आसपास अक्सर पॉल्यूशन का स्तर बढ़ जाता है, जो स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि बना एयर प्यूरीफायर के भी हवा को साफ कर सकते हैं. आइए ऐसे ही खास टिप्स और इनडोर प्लान्ट के बारे में जानते हैं.

घर की हवा कैसे रखें क्लीन. (Photo: AI Generated)
मौसम बदलने के साथ प्रदूषण का स्तर बढ़ने लगा है. ऐसे में दिवाली के ठीक एक दिन बाद AQI 500 के पार कर गया है. आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने के साथ वायु प्रदूषण का स्तर और भी बढ़ेगा. आज आपको घर की हवा क्लीन करना का सबसे बेस्ट तरीका बताने जा रहे हैं.

मार्केट में वैसे तो ढेरों प्रोडक्ट आते हैं जो घर की हवा क्लीन करने का दावा भी करते हैं. आज हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप बिना खर्चे के अपने घर की हवा को क्लीन कर सकते हैं. आइए इसके बारे में डिटेल्स में जानते हैं. 

एयर प्यूरीफायर नहीं तो हवा कैसे करें क्लीन? 

एयर प्यूरीफायर की मदद से तो आप घर के अंदर की हवा को क्लीन कर सकते हैं, लेकिन जिन लोगों के पास प्यूरीफायर नहीं है वो लोग क्या कर सकते हैं. वे लोग भी कुछ खास ट्रिक्स को फोलो करके घर के अंदर की हवा क्लीन कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: शहरों में बढ़ने वाला है प्रदूषण, दिवाली पर गिफ्ट करें ये बेस्ट Air Purifier

घर के अंदर सेंट आदि ना जलाएं 

मार्केट में आज के समय में बहुत से सेंट और खुशबू देने वाले प्रोडक्ट आते हैं. इनको घर के अंदर जलाने से ये खुशबू पैदा करते हैं. हालांकि ये खुशबू एक केमिकल रिएक्शन से पैदा होती है, ऐसे में ये केमिकल घर के अंदर पॉल्यूशन को भी बढ़ाने का काम करते हैं. ऐसे में हम सलाह देते हैं कि ऐसे केमिकल्स से दूर रहना चाहिए.  

वेंटीलेशन के लिए AC यूज करें 

सभी दरवाजे और खिड़की बंद करने के बाद आपको घर में वेंटीलेशन की कमी नजर आ रही हैं. ऐसे में आप कुछ समय के लिए AC चला सकते है. विंडो, Split AC का यूज करके रूम के अंदर वेंटीलेशन बना सकते हैं. इससे घर के बाहर की प्रदूषित हवा भी रूम में एंटर नहीं करेगी और आपको घुटन का सामना भी नहीं करना होगा.

एग्जॉस्ट फैन का यूज करें 

घर के अंदर की हवा को क्लीन करने के लिए आप रूम या फ्लैट में लगे एग्जॉस्ट फैन का यूज कर सकते हैं. ये आपके घर की प्रदूषित हवा को बाहर निकालने का काम करते हैं. मार्केट में ढेरों तरह के एग्जॉस्ट फैन मौजूद हैं. 

घर के अंदर सिगरेट ना पिएं 

कई लोग घर के किसी दूसरे रूम में सिगरेट आदि पीते हैं, ऐसे में घर के अंदर एयर पॉल्यूशन खतरनाक स्तर पर पहुंच सकता है. इसलिए जरूरी है कि सिगरेट आदि को ना पिए. अगर पीते भी हैं तो घर से बाहर निकल पिएं.  

इनडोर प्लांट भी यूजफुल 

घर के अंदर हवा को क्लीन करने के लिए इनडोर प्लांट्स का यूज कर सकते हैं. मार्केट में ढेरों तरह के प्लांट्स हैं. इनमें अरेका पाम, स्नेक प्लांट/सेंसीवेरिया, पीस लिली , एलोवेरा, मनी प्लांट आदि के नाम शामिल हैं. ये आप ऑनलाइन और स्थानीय नर्सरी से खरीद सकते हैं.  

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR की जहरीली हुई हवा! दिवाली से पहले कर लें ये 5 आसान काम, वरना प्रदूषण कर देगा बेहाल!

एक क्लिक में साफ कर लें AC 

AC के अंदर अगर सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम दिया गया है, तो आप सिर्फ एक सिंगल क्लिक की मदद से AC की इन्टरनल सफाई कर सकते हैं. हालांकि आपको फिल्टर्स खुद ही साफ करने होंगे. इस सिस्टम के बारे में डिटेल्स में जानने के लिए  यह भी पढ़ें: सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगी AC की सर्विसिंग, पूरी गंदगी हो जाएगी साफ, जानिए ऐसे

दरवाजों और विंडो पर डालें खास पर्दे 

घर के अंदर आने वाले पॉल्यूशन और डस्ट को कम करने के लिए कॉटन और जूट के पर्दों कायूज कर सकते हैं. ये घर के अंदर आने वाली धूल-मिट्टी को रोकते हैं. ऐसा करने से घर की हवा साफ रहती है. 

