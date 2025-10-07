सिर्फ एक क्लिक में हो जाएगी AC की सर्विसिंग, पूरी गंदगी हो जाएगी साफ, जानिए ऐसे

अक्टूबर की शुरुआत हो चुकी है और जल्द ही विंटर सीज़न आ जाएगा. घर के ज़्यादातर AC विंटर सीज़न तक बंद रहेंगे. कुछ महीने लगातार AC न चलने की वजह से जब गर्मियों में AC स्टार्ट किए जाते हैं तो कई दिक्कतें आनी शुरु हो जाती है. इसलिए AC को विंटर सीज़न तक बंद करने से पहले कुछ बातों का ख़याल ज़रूर रखें.

AC क्लीनिंग

अगर आपके AC में सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम दिया गया है तो आप सिर्फ एक क्लिक के ज़रिए अपने AC की इंटर्नल सफ़ाई कर सकते हैं. एडवांस्ड एयर कंडीशनर में सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होता है जो ख़ुद से ही इंटर्नल सफ़ाई कर लेता है. हालांकि फिल्टर्स आपको ख़ुद से ही निकाल कर साफ़ करना होगा.

कैसे काम करता है सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम?

सेल्फ क्लीनिंग फीचर से लैस एयर कंडीशनर के रिमोट में आपको इसका एक डेटिकेटेड बटन मिल जाएगा. अगर आप स्मार्ट एसी यूज़ कर रहे हैं और स्मार्टफ़ोन से कनेक्ट कर रखा है तो फ़ोन में ही आपको सेल्फ क्लीनिंग का ऑप्शन मिलेगा. जैसे - ऑटो क्लीन, सेल्फ क्लीन या iClean.

अलग अलग मॉडल और कंपनी के हिसाब से सेल्फ क्लीनिंग का नाम कुछ और हो सकता है.

कॉइल फ्रॉस्टिंग फेज़

AC सेल्फ क्लीनिंग के लिए आधे घंटे तक का समय आपको देना होता है. ये डिपेंड करता है कि आपका एयर कंडीशनर कितने टन का है. जितने ज्यादा टन का होगा उसके हिसाब से टाइम ज्यादा लग सकता है.

AC ऑन करके सेल्फ क्लीनिंग या ऑटो क्लीन बटन प्रेस करना है. इसके बाद कॉइल फ्रॉस्टिंग फेज शुरू होता है. AC का कंप्रेसर ऑन हो जाता है. आपके AC से कुछ आवाजें आ सकती हैं आपको घबराना नहीं है.

AC ख़ुद से कंप्रेसर को ख़ास सेटिंग पर चलाता है जिससे एवेपोरेटर क्वॉयल पर बर्फ की एक पतली परत बन जाती है. इसकी वजह से जितने सारे डस्ट पार्टिकल्स और बायोफिल्म कॉइल सर्फेस पर होती है वो बर्फ की पतली परत में ट्रैप हो जाती है.

डिफ्रॉस्ट रिंज़

कॉइल पर बर्फ की थिन लेयर बनने के दौरान आपको AC के अंदर से बर्फ बनने और पिघलने की हल्की आवाज़ आ सकती है. इस दौरान AC के इनडोर युनिट से घुंआ जैसा भी निकलता दिखेगा, लेकिन ये धुंआ नहीं होता, बल्कि बर्फ की वजह वेपर्स निकलते हैं.

थोड़ी देर के बाद AC ख़ुद से कंप्रेसर ऑफ कर लेता है और बर्फ पिघलनी शुरू हो जाती है. इसे रिंज प्रोसेस भी कहते हैं. यानी बर्फ के पिघलने से तमाम डस्ट पार्टिकल्स और गंदगी ड्रेन पाइप के ज़रिए बाहर निकल जाता है.

हाई स्पीड ड्राइंग

एसी के इनडोर युनिट का फैन कुछ देर के लिए हाई स्पीड पर चलेगा. इस दौरान कंप्रेसर बंद रहेगा. इसके ज़रिए दरअसल कॉइल को ड्राई किया जाता है. अगर ड्राई नहीं हुआ तो मोल्ड ग्रो कर सकते हैं और AC से दुर्गंध आ सकती है. इसलिए ये प्रोसेस भी ज़रूरी है.

AC सेल्फ क्लीनिंग के ये कोर प्रोसेस हैं. हालांकि महंगे AC में इससे आगे का भी प्रोसेस होता है. जैसे कुछ हाई एंड AC में आयोनाइजेशन का भी प्रोसेस होता है. इसके अलावा लो हीट एलिमेंट्स और UV-C LEDs का भी यूज़ होता है ताकि AC इंटर्नली पूरी तरह से क्लीन हो सके.

